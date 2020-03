Vieni da me: polemiche per la partecipazione di Alessandra Mussolini

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Sicuramente era evidente che si sarebbero create delle polemiche per questa partecipazione, ma Alessandra Mussolini è una personalità che ha sempre diviso il pubblico. Non c'è dubbio che, da questa intervista, ne è venuto fuori il ritratto di una persona diversa: d'altronde ha ripercorso la sua vita. Inoltre ha dimostrato il suo attaccamento ai valori della famiglia e, quando si parla dei genitori, non si può non commuovere vista l'importanza del padre nella sua vita.