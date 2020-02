Arriva su Netflix il film con protagonista Sophia Loren

Sophia Loren, una delle attrici maggiormente conosciute e famose del cinema mondiale, sbarca sugli schermi di Netflix grazie a una pellicola dal titolo “La vita davanti a sé” in cui indossa i panni della protagonista. Il film è una esclusiva della piattaforma di Netflix ed è diretto e scritto da Edoardo Ponti insieme a Ugo Chiti. Una pellicola che esce nella seconda parte del 2020 in tutto il mondo.

Insieme a Sophia Loren, c’è un cast composto da altri attori e attrici, quali Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri e Massimiliano Rossi. Si tratta di una pellicola prodotta da Palomar – Mediawan Group, con il supporto di Impact Partners Film Service, Artemis Rising Foundation, Foothills Productions, Another Chapter Productions e Scone Investments.

Nel film, la Loren ha il ruolo di Madame Rosa, una donna che è sopravvissuta all’Olocausto e che gestisce un appartamento molto modesto a Bari in cui si prende cura dei figli delle prostitute. Tra i bambini protagonisti, vi è Momo, un bambino che l’ha derubata di origini senegalesi. Insieme affrontano la solitudine e cercano di costruire la loro famiglia. “La vita davanti a sé” è una rivisitazione del celebre romanzo di Romain Gary che porta il titolo omonimo.

La stessa Loren si dice davvero soddisfatta ed è contenta che questo film così speciale e da un intento altrettanto importante possa sbarcare su una piattaforma come Netflix. A proposito di questo, la Loren si esprime in questo modo: “Non potrei essere più felice di collaborare con Netflix per un film così speciale. Nessuno ha l’ampiezza di respiro e la diversità culturale di Netflix. Ed è proprio questo che apprezzo particolarmente”.

Un film che apre all’ascolto e proprio per questo l’approdo su Netflix è stato accolto in modo positivo dall’attrice protagonista. Lo stesso Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, si è dichiarato altrettanto soddisfatto di questa collaborazione con l’attrice Premio Oscar. Tutto lo staff si dice orgoglioso e fiero di accoglierla, certi che il film sarà accolto con successo ovunque, proprio come è amata da sempre la stessa Loren.