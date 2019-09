Sophia Loren compie 85 anni e torna al cinema

Oggi 20 settembre l’attrice internazionale Sophia Loren compie i suoi 85 anni portati in splendida forma e rivela che sono in porto dei progetti importanti. La Loren ha dichiarato che tornerà ad essere protagonista al cinema, mettendosi a confronto con un ruolo inedito attraverso queste parole: “Ora divento madre di un figlio senegalese”.

L’attrice italiana, che non ha mai dimenticato le sue radici napoletane ed il legame indissolubile con la sua Pozzuoli, si mette nuovamente in gioco. D’altronde stiamo parlando di un’attrice che nella sua carriera ha vinto innumerevoli premi, tra cui 2 Oscar, 5 Golden Globe, 1 Grammy Award, 1 Bafta, 3 Nastri d’Argento, 10 David di Donatello, 1 Orso d’Oro e 1 Leone d’Oro alla carriera.

Sophia Loren, un’attrice unica

Un record dopo l’altro ed è per questo motivo che Sophia Loren è considerata tra le 25 attrici più grandi nella storia del cinema. Tra questi 25 nomi, l’attrice napoletana è l’unica ad essere ancora in vita. La Loren ha rivelato di essere contenta di potersi confrontare con un nuovo personaggio e ad 85 anni affronta una nuova sfida nella pellicola intitolata “La vita davanti a sé” che vede la regia del figlio Edoardo Ponti.

La trama di questa pellicola si incentra sulla storia di una donna, interpretata dalla Loren, che riesce a scampare all’Olocausto e per questo motivo compie un atto d’amore, decidendo di diventare la madre del piccolo Momo.

Sophia Loren ha avuto il merito di interpretare splendidamente ruoli drammatici, come avvenuto nella pellicola intitolata “Una giornata particolare” uscita nel 1977 per la regia di Ettore Scola, in cui l’interprete veste i panni di una donna innamoratasi di un uomo omosessuale.

Sophia Loren non dimentica gli inizi della sua carriera e la vittoria a 15 anni come Miss Eleganza a Miss Italia, così come ricorda il rapporto difficile con il padre e la povertà, oltre agli incontri con Alberto Sordi e con il produttore Carlo Ponti, divenuto poi suo marito.