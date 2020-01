Vieni da me, Imma Pirone parla della somiglianza con Gloria Guida

Imma Pirone è stata una delle ospiti della puntata di “Vieni da me” di giovedì 30 gennaio. L’attrice è divenuta da alcune stagioni una delle protagoniste indiscusse della longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole“ che da quasi venticinque anni riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori.

L’attrice si è detta contenta di far parte di questa grande famiglia e ha avuto modo di parlare del suo lavoro, oltre a quello nel mondo dello spettacolo. L’artista ha spiegato che continua ad aiutare i genitori nell‘impresa di pulizie, dando un vero e proprio insegnamento.

Le dichiarazioni dell’attrice Imma Pirone che ha parlato della somiglianza con Gloria Guida

L’intervistata ha raccontato un aneddoto simpatico, rivelando che una volta mentre lavorava, una signora l’ha riconosciuta e pensava che stesse girando le scene di Un posto al sole. Imma Pirone ha fatto una battuta dicendo, rivolgendosi ai fan di Un posto al sole: “Vi pare che Alberto Palladini faceva le pulizie, lo posso proporre agli sceneggiatori”.

Nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo, la giovane attrice ha ricordato l’esperienza vissuta a “Miss Italia” nel 2010. Gli ospiti fissi del programma Vieni da me e la stessa Balivo hanno fatto notare la somiglianza tra l’interprete e l’attrice Gloria Guida. Imma Pirone ha risposto dicendo che molte persone le fanno notare questa similarità.

L’attrice ha evidenziato che Un posto al sole ha la capacità di raccontare anche tematiche sociali complesse nel modo giusto ed è il segreto per cui continua a essere seguita da tanti spettatori. Imma Pirone si è detta emozionata per queste prime interviste ed è stato fondamentale il sostegno della madre. Nel frattempo il pubblico attende ulteriori sviluppi intorno al personaggio di Clara nella soap opera Un posto al sole che interpreta per certi versi un ruolo analogo al lavoro svolto dall’attrice.