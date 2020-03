Vieni da me, Coronavirus: Nina Moric non segue le norme igieniche e manda su tutte le furie Caterina Balivo

Durante la puntata andata in onda il 10 marzo di “Vieni da me“, contenitore di intrattenimento trasmesso su Rai 2 e condotto da Caterina Balivo, in uno studio orfano ancora una volta del pubblico, a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, l’ospite è stata Nina Moric. La modella croata è stata intervistata dalla Balivo, mettendosi a nudo e argomentando della sua vita privata, dal grande amore per Fabrizio Corona fino a Carlos Maria, il figlio che ha avuto proprio dall’ex re dei paparazzi.

La Moric ha ammesso che Corona è stato il grande amore della sua vita, che lo risposerebbe subito, si sentono tutti i giorni e sono ormai diventati come fratello e sorella. Nina ha confessato che nonostante Fabrizio abbia tanti difetti, in realtà ha un solo pregio: il cuore. E’ un uomo buono anche se non lo dimostra spesso, ama il denaro ed è un narcisista. La modella ha poi aggiunto di fidarsi di lui nonostante in passato ciò non accadeva.

Nonostante la bella intervista, Nina è stata anche la protagonista di un momento poco carino che ha mandato la Balivo su tutte le furie. A causa dell’emergenza sanitaria, per tentare di arginare il virus, in Italia sono state dettate alcune norme igieniche da seguire necessariamente e tra queste spunta il non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani.

Durante l’intervista si è toccato l’argomento della chirurgia estetica, la Moric ha ammesso di aver fatto qualche ritocchino e alla domanda della Balivo se i suoi occhi fossero davvero celesti, la modella ha ammesso che si tratta di lenti a contatto, le ha tolte e ha mostrato il reale colore dei suoi occhi. E’ stato proprio in quel momento che la Balivo ha perso le staffe.

Visibilmente arrabbiata, Caterina ha tuonato: “Non si possono toccare occhi, naso e bocca con le mani. Fa parte delle disposizioni del governo!“. Nina non si è però scomposta e l’intervista è proseguita. Insomma l’ex moglie di Corona ha violato pubblicamente le norme igienico-sanitarie e per tale ragione è stata giustamente redarguita da Caterina Balivo.