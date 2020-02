Verissimo, Signorini annuncia l’ingresso nella casa di un’inviperita Miriana Trevisan. Avrà un confronto con Serena

Alfonso Signorini ospite nel salotto di Verissimo, durante la puntata andata in onda l’8 febbraio si è confidato a cuore aperto a Silvia Toffanin. Il direttore del settimanale “Chi“, nonchè attuale conduttore del “Grande Fratello Vip” si è messo a nudo, raccontando della sua vita privata e del desiderio, ormai irrealizzabile, di avere un figlio.

Oltre alla parentesi tenera e personale, non potevano mancare le domande su questa chiacchieratissima quarta edizione vip del reality show più longevo della televisione italiana. E Signorini si è assolutamente fatto trovare pronto, lasciandosi sfuggire uno spoiler davvero clamoroso, che andrà in onda durante la diretta del 10 febbraio.

Indubbiamente le dinamiche di cui i concorrenti sono protagonisti, sono tantissime, ma l’attenzione su Pago e Serena è ormai troppa ed è proprio su loro che Signorini ha rivelato un’anticipazione. Da qualche giorno sui giornali e nel web non si parla d’altro che delle critiche che i familiari di Pago hanno mosso nei riguardi di Serena Enardu e soprattutto sul fatto che non vedano per niente di buon occhio l’ingresso in casa dell’ex tronista e il riavvicinamento tra i due.

Signorini ha rivelato che durante la diretta di lunedì 10 febbraio, in casa entrerà Miriana Trevisan, ex moglie del cantante e madre di suo figlio Nicola. Tra Pago e Miriana i rapporti sono sempre stati idilliaci, difatti la stessa Trevisan qualche settimana fa è entrata in casa per dare manforte al suo ex marito. Ma questa volta le cose cambieranno e il suo ingresso avrà come intento quello di avere un confronto con la Enardu.

Secondo quanto hanno sempre dichiarato entrambe, Miriana e Serena non si sono mai conosciute e questa sarà l’occasione perfetta. “La Trevisan è inviperita“, fa sapere Signorini e tra le due donne si preannuncia un faccia a faccia infuocato. Alfonso ha dichiarato: “Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire… Tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la Casa“.

Il disappunto della Trevisan era già emerso dall’intervista che la showgirl aveva rilasciato sulle pagine del settimanale “Spy“. Le sue parole furono molto chiare e spiegò come suo figlio Nicola, da quando Serena è entrata in casa, non guarda più suo papà in televisione. A farle eco Pedro, fratello di Pago, il quale ha espresso anch’esso parole dure nei riguardi della Enardu. Insomma si preannuncia una puntata scoppiettante quella che andrà in onda il 10 febbraio e ancora una volta al centro della scena ci saranno Pago e Serena.