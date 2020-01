Grande Fratello Vip, Pago preoccupato: il passato e le questioni irrisolte

La sfida per l’aggiunicazione dello scettro del “più casalingo”, del “più sexy” e del “più romantico” ha finalmente galvanizzato i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che sta regalando puntata dopo puntata nuovi intrecci e inaspettati colpi di scena.

Tra i protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 2020 c’è Pago, il celebre cantautore ex marito di Miriana Trevisan, che è sempre più preso dai suoi pensieri, tra i tanti anche quelli relativi alla sua ex compagna Serena Enardu, che come sappiamo è entrata nella Casa di Cinecittà per dichiarare al cantautore tutto il suo amore, nonostante sia stata lei stessa qualche mese prima a voler chiudere la relazione con Pacifico.

Le preoccupazioni di Pago

Ma a rabbuiare Pago non sono solo i problemi di relazione con Serena, ma i suoi pensieri più intimi riguardano anche altre persone a lui molto care, come il figlio – avuto da Miriana Trevisan – ed ancora la sua adorata mamma. In tarda notte Pacifico si è ritrovato in salotto da solo con Paolo, con cui si èè lasciato andare a delle conffessioni inaspettate.

Paolo già dal giorno prima si era reso conto che in Pacifico c’era qualcosa che non andava, quindi ha provato ad indagare. Inaspettatamente Pago ha replicato: “Affetti, cose irrisolte“. Il cantautore sente molto la mancanza del figlio, con cui, una volta uscito dal reality, vorrebbe fare un viaggio insieme, magari in un parco divertimenti.

Nonostante la lontananza e la separazione dalla Trevisan, Pago ha fatto di tutto per essere presente nella vita del figlio. Paolo cerca di consolare il coinquilino, dicendo che è più la preoccupazione che Pago ha per il figlio, che non la mancanza che quest’ultimo può provare per l’assenza – giustificata – del padre.

Il cantante ammette che la preoccupazioni per il figlio non è l’unica cosa che lo angoscia, in tal senso le sue parole: “Devo mettere in ordine tutta la mia vita“. A sorpresa quindi il gieffino si lascia andare a delle confidenze inaspettate, rivelando dei particolari inediti sulla sua famiglia d’origine e sulle difficoltà economiche che hanno vissuto in passato.

Uno dei sogni di Pago è quello di riuscire a ristruttutare la casa di famiglia: “Mi sono promesso che deve diventare una reggia per lei, glielo devo” riferendosi alla mamma. Paolo in questa occasione ha dimostrato di essere un buon amico, una spalla su cui poter piangere, ma anche quella roccia su cui potersi aggrappare nel momento di sconforto e disperazione.

Paolo rassicura l’amico che ci sarà il momento giusto per fare tutto e il fatto di stare al Grande Fratello Vip non è certo una perdita di tempo, poi ironico ha aggiunto: “poi c’è tutto il resto“, allundendo alla questione – ancora aperta – tra Pago e Serena Enardu. Il tempo dà tutte le risposte, così Pago una volta uscito saprà cosa fare anche con Serena, se recuperare il rapporto oppure chiudere per sempre.