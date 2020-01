Grande Fratello Vip, le frasi choc di Antonio Zequila su Patrick Ray Pugliese: "Lo leghiamo al palo come San Sebastiano"

Antonio Zequila continua a far ancora parlare di sé in negativo dopo che, in questa edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, è entrato nell’occhio del ciclone dopo alcune nomination programmate in precedenza con il giornalista Michele Cucuzza.

Ma la situazione di “Er Mutanda” ora è addirittura peggiorata. Infatti, come riportato da vari siti, tra cui “Davide Maggio”, durante una chiacchierata con Aristide Malnati e Andrea Denver, Antonio Zequila commenta in maniera dispregiativa la forma fisica di Patrick Ray Pugliese. Queste dichiarazioni sono immediatamente rimbalzate sul web, e in tanti chiedono altri provvedimenti.

Le parole di Antonio Zequila

La battuta, giudicata da molti di cattivo gusto, di Antonio Zequila nei confronti di Patrick Ray Pugliese è la seguente: “Certo se lui non si mette a dieta […] Dobbiamo legarlo al palo, qua. Come San Sebastiano”. E successivamente aggiunge: “I dardi. E lo leghiamo qua e gli tiriamo le pa**e del coso lì. Lo leghiamo là e chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50, sui genitali 40. Lo leghiamo e giochiamo con quelle… Quelle fanno male”.

Aristide Malneati, oltre a stare al gioco di Antonio Zequila, aggiunge che il vincitore si porta a casa un barattolo di marmellata. Infine, aggiunge che Patrick Pugliese dorme con due cuscini. Er Mutanda quindi si scatena nuovamente con altre frasi: “Per forza. Uno solo, la testa non ce la fa. Non c’ha una testa. E’ un capodoglio. C’ha un collo taurino. E’ fatto tipo girino lui, hai visto? (…) Questa capoccia da brontosauro”.

Queste dichiarazioni ai fan del “Grande Fratello Vip” non sono per nulla piaciute. Antonio Zequila ormai sta attirando numerose critiche nei suoi confronti, e in tantissimi vorrebbero dei provvedimenti seri. Alfonso Signorini, come già dimostrato nella vicenda di Salvo Veneziano, si è mostrato impassibile sulle offese, quindi ad oggi non va esclusa una nuova clamorosa squalifica.