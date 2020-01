GF Vip, scontro tra Adriana Volpe e Rita Rusic: "Se devi fare la maestra, falla con Magalli"

Si respira aria di tensione nella casa del “Grande Fratello Vip” e proprio l’agitazione che aleggia tra gli inquilini è sfociata in una vera e propria lite. Le protagoniste sono state Rita Rusic e Adriana Volpe, le quali hanno pesantemente discusso a causa delle nomination. Tra le due donne non scorre buon sangue e finalmente si sono dette tutto ciò che pensano l’una dell’altra.

Il tutto è nato da un discorso che Rita Rusic faceva insieme a Michele Cucuzza in merito alle nomination. La Volpe che era nei paraggi si è avvicinata ai due e ha confessato che durante la diretta del 27 gennaio ha votato la Rusic. Adriana si è giustificata, asserendo di averlo fatto solo perchè sono obbligati a votare esclusivamente le donne, non escludendo però che in futuro possa cambiare la sua scelta e fare altri nomi.

La Rusic, non appena ha appreso di essere stata nominata dalla Volpe, ha cambiato atteggiamento e ha iniziato a volgere lo sguardo altrove. Adriana infastidita dalla cosa le ha chiesto di guardarla negli occhi: “Magari se mi guardi mentre ti parlo non è che faresti male“. Dopo queste parole, la Rusic è esplosa e come un fiume in piena ha iniziato ad attaccare la Volpe.

L’ha punzecchiata toccando il suo tasto dolente, ovvero Giancarlo Magalli, con il quale la Volpe ha avuto in passato diversi screzi. Difatti la Rusic le ha tuonato contro: “Se tu mi devi fare la maestra come a scuola, falla con Magalli e non con me a rompere i c****i“. L’attacco ha lasciato Adriana senza parole, la quale ha terminato il suo pensiero rivolgendosi esclusivamente a Cucuzza.

Una volta raggiunti Pago, Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli in giardino, Adriana si è sfogata con loro raccontando quanto accaduto. Ancora incredula la Volpe ha asserito: “Na bordata ragazzi! Sto in ginocchio. Ho toccato il colosso Rusic“. Montovoli ha spiegato che forse la tensione accumulata da Rita nelle ultime settimane, a causa anche dell’ingresso di Valeria Marini in casa, potrebbe averla condotta a ciò.

Andrea ha però aggiunto un’ulteriore elemento: “La gente ha paura a parlare a Rita“. Insomma secondo Montovoli, gli altri inquilini avrebbero timore ad esprimere la loro opinione in presenza di Rita Rusic. Il “Grande Fratello Vip” ha preso il via da poco più di un mese e sicuramente giorno dopo giorno verranno scoperti tutti i nervi degli inquilini della casa più spiata d’Italia.