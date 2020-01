GF Vip, il ritorno di Valeria Marini: la reazione inevitabile di Rita Rusic

La casa più spiata di Cinecittà non perde mai occasione per generare notizia; l’ultima news infatti appare fresca di puntata, e pare che la soubrette Valeria Marini abbia, non solo intenzione di entrare nella casa del “Grande Fratello Vip“, ma pare che voglia farlo nelle vesti di concorrente.

Un vero colpo di scena annunciato appena qualche ora prima dal presentatore di questa edizione, Alfonso Signorini, che è parso egli stesso stupito, definendo la questione un vero caso di “occupazione“, in tono ironico, vedendo la Marini alle soglie della porta della casa, con tanto di valigie a seguito.

Di certo la scelta della Marini non ha fatto felice la sua nemica Rita Rusic, che proprio di recente ha avuto un acceso diverbio con lei, non del tutto risolto. Le due donne come tutti sanno, sono entrambe ex del noto produttore Vittorio Cecchi Gori. La Rusic, una volta saputo delle intenzioni della Marini, ha chiosato: “Non è carino che entra. Ne prendo atto, non sono arrabbiata. Non mi diverte. Va bene che siamo tutti concorrenti ma lei deve smetterla di parlare di verità.“

Non saranno di fatto poche le remore che nasceranno a seguito di questa scelta; i personaggi oramai frequentano la casa già da qualche settimana, e una new entry a metà percorso, può essere vista in cattivo modo, generando dunque non pochi malcontenti, a partire proprio dalla Rusic.

Non solo questo, ma se si pensa che ora la Marini avrà non poche possibilità per riscattarsi dalle offese ricevute da Antonio Zequila e Antonella Elia, che solo qualche settimana fa, hanno offeso la fisicità della Marini. La Elia però, nonostante tutto non sembra intenzionata a trovare parole di scuse, tutt’altro, durante l’ultima puntata trasmessa, sembra addirittura rincarare la dose, affermando apertamente: “Sai solo gonfiarti, metterti le calze a rete contenitive, tirare tutto quello che puoi tirare. C’hai le rughe verticali, il che vuol dire che ti sei tirata ovunque.“

La Marini ha preferito non rispondere a tono, ma giocare di contropiede, iniziando a conquistarsi già qualche alleato nelle casa, partendo proprio da Adriana Volpe, dedicandole qualche complimento.