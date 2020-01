GF VIP: le lacrime di Clizia Incorvaia, il bacio con Denver e la verità sui sentimenti di Ciavarro

Un weekend all’insegna di novità per la casa più spiata della televisione. Si parla del “Grande Fratello VIP“, che ad ogni puntata, ed ogni diretta, riesce sempre ad ottenere ottimi margini di share. I personaggi appaiono affiatati, e non sono mancati anche attimi di fraintendimenti e lacrime.

Come il caso di Clizia Incorvaia, la famosa e bella influencer, ex moglie di Francesco Sarcina, leader del gruppo delle “Vibrazioni”. La donna infatti, durante la sua permanenza in casa, ha avuto un fisiologico, quanto inevitabile, crollo, scoppiando in lacrime. Non vi è dato ancora sapere precisamente la causa principe del crollo della Incorvaia, ma sembra che il suo momento di “down” sia passato in fretta con il ballo in tema “Grease”.

Durante il ballo, imitando i passi del famoso film di John Travolta, la Incorvaia si è lasciata andare in un appassionato bacio con Andrea Denver. Se pur un bacio per gioco, molto spesso dietro i giochi si cela sempre un velo di verità, un angolo di ombra dove può sempre scoccare una scintilla tra due persone.

Non sarebbe infatti la prima volta che dietro un bacio dato per finta, nasca poi qualcosa di più serio, e lo sa bene il marito di Adriana Volpe, che di certo non ha preso bene il bacio tra la moglie e Pago, tuonando con delle esternazioni molto forti sulla rete.

In ultimo, uno dei personaggi più probabili di un possibile flirt con la Incorvaia, ossia Paolo Ciavarro, ha confessato a Andrea Montovoli, Fernanda Lessa e Adriana Volpe, che in realtà non vi è alcuna attrazione fisica con la ragazza. Infatti Ciavarro ha affermato: “Lei è una ragazza interessante ma proprio no, non c’è attrazione fisica”, ha dichiarato il figlio di Eleonora Giorgi, aggiungendo: “Poi non la conosco bene, ma a pelle no, non mi piace.” Nessuna ipotetica relazione amorosa quindi, almeno per il momento, tra gli inquilini della casa.