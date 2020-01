Grande Fratello Vip, il marito di Adriana Volpe attacca Antonella Elia per il bacio con Pago: "Sei un’oca"

I ragazzi nella casa del “Grande Fratello Vip” hanno passato alcune ore di spensieratezza giocando ad obbligo o verità, divertendo molto anche il pubblico da Casa. L’unico a godersi di meno questa scena è Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, per i comportamenti avuti da Antonella Elia.

L’ex valletta di Raimondo Vianello ha infatti costretto Adriana Volpe nello scambiarsi un bacio con il cantante Pago. In realtà, come hanno potuto vedere anche i telespettatori, tra i due oltre a questo semplice bacio non è successo null’altro di particolarmente piccante, ma nonostante questo Roberto Parli ha apprezzato poco lo spettacolo visto in diretta.

Le dichiarazioni di Roberto Parli

Il primo attacco avviene nei confronti di Antonella Elia: “Grande Bordello!! Ho visto tutto in diretta, più che il gioco ‘obbligo e verità’ mi sembrava ‘il gioco dell’oca’ con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo”. Successivamente rincara la dose, ricordando alla valletta che Adriana Volpe ha una famiglia a casa: “Sicuramente la parola ‘rispetto’ viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi! Quindi lasciate fuori i bambini”.

Queste parole sono arrivate solamente alcune dopo ore dal gioco fatto all’interno della Casa. Roberto Parli infatti dichiara che in quell’istante non si è sentito di lasciare nessun tipo di commento, e solamente a mente lucida ha voluto dare un suo parere.

I commenti su Instagram sono stati dei più svariati. Alcuni hanno sottolineato che si trattava solamente di un gioco innocente, mentre altri prendevano le difese dell’uomo. Intanto questo sfogo nei confronti di Antonella Elia rimane ancora sul profilo ufficiale di Roberto Parli, e non va escluso che nella prossima diretta del “Grande Fratello Vip” può essere letto dalle due donne.