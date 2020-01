Grande Fratello Vip, Antonella Elia giustifica il bacio di Clizia Incorvaia a Riccardo Scamarcio

Uno degli argomenti più scottanti di questa edizione del “Grande Fratello Vip” è la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. I gossip sulla coppia sono nati quando il cantante de “Le Vibrazioni“, in una intervista al “Corriere della Sera”, ha rivelato di essere stato tradito dalla sua compagna con il suo migliore amico Riccardo Scamarcio.

L’attore ha sempre smentito i fatti, ma Clizia Incorvaia nelle varie interviste rilasciate da Barbara D’Urso conferma il bacio. La Incorvaia però insiste che non si tratta di tradimento, poiché il tutto sarebbe successo quando si era separata dal cantante.

Le dichiarazioni di Antonella Elia sull’argomento

Prima viene mostrata una clip sullo schermo, e poi Alfonso Signorini chiede il motivo delle varie smentite fatte da Riccardo Scamarcio in questi mesi. Clizia Incorvaia non si capacita del perché abbia deciso di prendere questa strada, ma la donna sottolinea che non ci sarebbero stati i motivi per mentire su questa storia. Infine, ci tiene a ricordare che Scamarcio non l’ha mai denunciata per diffamazione.

Successivamente, Alfonso Signorini chiede un parere sia ad Adriana Volpe che ad Antonella Elia. L’ex collega di Giancarlo Magalli dichiara che le parole non possono far solo male ma anche sfregiare. E lei si trova proprio in questa seconda categoria, poiché ormai Clizia, sempre secondo la Volpe, si è sporcata l’immagine con questa storia.

Le dichiarazioni che hanno fatto più discutere sono quelle di Antonella Elia. L’ex valletta di Raimondo Vianello, oltre a prendere le difese di Clizia Incorvaia, giustifica quasi il tradimento della ragazza: “Non ha sbagliato. Non capisco perché venga martirizzata per questa cosa. Lei è stata sfregiata, è un marchio che si porterà sempre dietro. Ha baciato l’amico di suo marito quando erano separati, che sarà mai?”. Dichiarazioni che hanno immediatamente fatto infuriare il web, e in molti non sembrano essere d’accordo con le sue parole.