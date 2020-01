"GF Vip", Signorini attaccato per i favoritismi nei confronti di Barbara Alberti

Sono ore calde quelle vissute dentro e fuori la casa del “Grande Fratello Vip“. Dopo la messa in onda della puntata del 27 gennaio e dopo aver assistito al ritorno in casa di Barbara Alberti, il pubblico è intervenuto sbottando contro il conduttore, Alfonso Signorini. Difatti la Alberti, dopo aver lasciato la casa a causa di un malore, è tornata.

Fin qui nulla di grave, se non fosse che il televoto che la vedeva coinvolta insieme a Fernanda Lessa e Patrick Pugliese è stato annullato. Con molta probabilità, a lasciare la casa sarebbe stata proprio la scrittrice, la quale si è resa protagonista di frasi pesanti ad indirizzo di Pasquale Laricchia e Valeria Marini. Dunque il malore sarebbe stato provvidenziale, dato che la Alberti non è stata nuovamente nominata dai suoi compagni di avventura.

Il principale accusato è Alfonso Signorini, il quale secondo il web, utilizzerebbe due pesi e due misure tra i concorrenti, favorendo di fatto, in questo caso, la Alberti. Gli utenti in rete si sono scatenati, non ritenendo giusto che Barbara Alberti sia ritornata in casa, senza passare di nuovo sotto il giudizio del pubblico, attraverso il televoto.

Difatti questa settimana sono finiti al televoto: Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Pugliese. Quest’ultimo è ormai veterano delle nomination, infatti ogni settimana finisce al televoto, a causa del fatto che gli ex gieffini non sono mai stati realmente accettati dai loro compagni di avventura vip e per tale ragione sono considerati vittime sacrificali.

In soccorso di Patrick è però intervenuta la conduttrice Alessia Marcuzzi, la quale ha manifestato il suo favore nei riguardi dell’uomo. Attraverso il suo profilo Twitter, Alessia ha pubblicato un messaggio chiarissimo: “Lo ammetto, io sono una bimba di Patrick! Non voglio che escaaaaaaaaa!“. Insomma le polemiche intorno al reality più longevo della televisione italiana non accennano a placarsi e chissà che Signorini, lui che fino a questo momento è sempre stato in silenzio, non decida di uscire allo scoperto.