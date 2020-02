Verissimo, nella puntata registrata la Toffanin sapeva dell’eliminazione di Pago: svelato l’arcano

Ogni Sabato, come di consueto va in onda il salotto del gossip di casa Mediaset, condotto da Silvia Toffanin, ovvero “Verissimo“. Il famoso programma della compagna di Pier Silvio Berlusconi è da anni vessillo di gossip e scoop inediti riguardanti tanti personaggi famosi; sempre sul pezzo e sempre attenti a non farsi sfuggire le interviste più richieste.

Di recente la Toffanin ha invitato l’ex partecipante al “Grande Fratello Vip” fresca di eliminazione, Serena Enardu. La Enardu ha risposto a varie domande della padrona di casa, alcune anche scomode, alla quale la donna ha risposto con una certa evasività. Infatti la Toffanin aveva fatto una serie di domande circa lo stato d’animo della Enardu a seguito della eliminazione del suo compagno Pago.

Ma i telespettatori più attenti non hanno potuto fare a meno di fare alcune doverose considerazioni: se è vero come è vero che il programma Verissimo viene registrato qualche giorno prima della messa in onda del Sabato pomeriggio, precisamente le interviste vengono effettuate tra il giovedì e il venerdì, e se è altrettanto vero che il programma della casa di Cinecittà viene trasmesso il venerdì sera, come faceva la Toffanin a sapere in anticipo della eliminazione di Pago?

La risposta è presto detta: semplicemente la produzione, conscia delle novità che potrebbero avvenire durante la sera del venerdì al GFVip, decide sempre di preparare una serie di domande alternative agli ospiti, nella fattispecie a Serena Enardu. La produzione dunque indica alla Toffanin di fare domande opposte alla Enardu, domande riguardanti l’eventuale eliminazione di Pago e allo stesso tempo l’eventuale continuo della sua avventura nella casa.

A quel punto, una volta che andrà in onda la puntata del GF, risulterà facile per produzione adoperare le giuste modifiche, eliminando dalla registrazione le domande opposte. Una scelta dettata dalle tempistiche dei programmi trattati dalla Toffanin, che spesse volte si svolgono in tempi successivi alle interviste che hanno intenzione di fare.