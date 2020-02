Verissimo, Elettra Lamborghini svela: "Il mio sogno è adottare una bambina in Africa"

Elettra Lamborghini è stata ospite dell’ultima puntata di “Verissimo“, dove ha ripercorso insieme a Silvia Toffanin le più importanti tappe della sua carriera, ma ha anche svelato alcuni particolari della sua vita privata, come le nozze imminenti con Afro Jack e il sogno di adottare una bambina in Africa.

Reduce dalla partecipazione alla kermesse musicale del Festival di Sanremo 2020 con il brano “Musica (e il resto scompare)”, ha commentato la sua performance sanremese, che è stata parecchio presa di mira dai critici. Con la simpatia e l’autoironia che le sono proprie, Elettra ha parlato delle stecche fatte durante la performance sul palco dell’Ariston, ammettendo di non essere perfetta.

Il sogno di adottare una bambina

La Lamborghini ammette che il Festival di Sanremo non era nei suoi piani, ma l’idea le è venuta all’improvviso dopo aver fatto un pisolino. Anche i genitori di Elettra – proprietari della celebre azienda di auto di lusso – sono contenti della cantante e del successo che sta avendo nel mondo musicale.

Il matrimonio con Afro Jack è alle porte. Come ha rivelato Elettra i due convoleranno a nozze a settembre. Il dj olandese ha fatto la proposta di matrimonio davanti a tutta la famiglia di lei il giorno di Natale, in modo normale tanto che lei inizialmente pensava stesse scherzando. Elettra dice del suo futuro marito che è un uomo bravo e buono, ma soprattutto che pensa solo a lei.

Elettra non nasconde il desiderio di allargare la famiglia e di avere dei bambini. Però prima di dedicarsi ai figli vuole vincere un Grammy. Ma la Lamborghini ha poi sorpreso tutti rivelando di avere un altro sogno, ben più importante, cioè quello di adottare una bambina: “Il mio sogno poi è adottare una bimba. Penso sia una cosa bella. Voglio andare personalmente in Africa, mi sono già informata anche se la cosa non è così semplice“.