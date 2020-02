"Verissimo": Massimo Ciavarro commenta la relazione tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro, figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, e Clizia Incorvaia, ex moglie del cantate del gruppo musicale Le Vibrazioni Francesco Sarcina, sono due dei concorrenti della quarta edizione del reality show “Grande Fratello Vip”. I due giovani dopo alcuni dubbi ed indecisioni iniziali si sono lasciati andare e sembrano essere sempre più vicini ed affiatati.

Massimo Ciavarro ospite della puntata che andrà in onda domani 22 febbraio 2020 del programma televisivo condotto da Silvia Toffanin “Verissimo” ha commentato la relazione tra il figlio e Clizia e difeso l’ex moglie Eleonora Giorgi accusata di essere stata troppo invadente per aver espresso un parere non del tutto positivo nel corso di un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”.

L’attore ha sottolineato come il figlio Paolo sia molto coinvolto e preso dalla ragazza. Queste le sue parole: “Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo. Trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale”.

L’attore, che è entrato nella casa più spiata di Italia insieme all’ex moglie Eleonora Giorgi nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì 17 febbraio per fare una sorpresa al figlio Paolo, ha inoltre commentato la reazione dell’attrice sottolineando come lei abbia bisogno di tempo per comprendere ciò che il concorrente del “Grande Fratello Vip” sta vivendo e non abbia avuto modo di spiegare in maniera adeguata le sue perplessità di mamma. Queste le sue parole: “Lei ha bisogno di tempo. In queste situazioni così estemporanee non ha avuto la possibilità di spiegare bene il suo ragionamento”.

Massimo ha infine sottolineato ai microfoni del talk shaw di Canale 5 come riabbracciando il figlio l’abbia visto diverso ed abbia paura di non ritrovare più lo stesso Paolo quando uscirà dalla casa più spiata di Italia, visto che l’avventura televisiva può cambiare psicologicamente le persone.