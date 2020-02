Elettra Lamborghini annulla due instore a causa del Coronavirus

Il Coronavirus sta divenendo un fenomeno mondiale, tra preoccupazione e paura, il virus si è diffuso a macchia d’olio, sia dal punto di vista sintomatologico, ma anche psicologico. Numerosi sono i contaggi, tanti casi anche in Italia, e lo stesso virus non risparmia, ovviamente, anche il fattore economico. Tanti i settori in netto rallentamento, dalle imprese alle fabbriche, fino al mondo della musica e dello sport.

Dal punto di vista musicale infatti sono numerosi i concerti annullati, come nel caso della 26enne Elettra Lamborghini. La ricca ereditiera, fresca di Sanremo, in poco tempo è riuscita a far decollare la sua ultima fatica musicale. Fissa da svariate settimane tra le principali hit delle radio, la canzone di Elettra sta regalando non poca soddisfazione alla ragazza, che ha avuto modo di presenziare e stabilire numerosi instore.

Nonostante il successo però, per Elettra è giunto anche per lui il momento di fare un passo indietro nei confronti del Coronavirus. Pare che infatti la produzione della cantante, abbia reputato giusto di annullare alcuni incontri della cantante al fine di evitare inutili sovraffollamenti per incontrare la cantante.

La produzione infatti scrive un messaggio rivolto ai fan della cantante che recita: “Date le notizie delle ultime ore è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali: una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato”. Le prossime tappe già fissate sono Lucca, Firenze, Mestre, Palermo, Modica, Rovigo e Veronica.

Una notizia in parte da apprezzare da parte dello staff della cantante, che ha preferito salvaguardare prima la salute dei fan, piuttosto degli interessi economici, ma allo stesso tempo lascia con l’amaro in bocca i tanti ragazzi che amano la regina del Twerking, e che sarebbero accorsi in tanti per incontrare la loro reginetta del pop.