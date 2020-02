GFVip, Pupo difende Serena Enardu e attacca i concorrenti: "Siete tutti in cerca di visibilità"

Nel corso dell’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare della coppia più chiacchierata d’Italia, ovvero Serena Enardu e Pago, che è stata ancora una volta protagonista assoluta a causa stavolta non delle dinamiche di coppia, bensì per alcune dichiarazioni fatte da Patrick e Andrea nei confronti dell’ex tronista.

La compagna di Pago ha chiesto quindi un incontro chiarificatore con i due ex coinquilini, che non hanno mancato occasione di attaccarla sin dal primo momento in cui Serena ha messo piede nella Casa di Cinecittà. Nel corso del confronto, l’opinionista Pupo, noto per la sua schiettezza, è intervenuto nella discussione per dire la sua.

Pupo difende Serena al GFVip e attacca gli altri concorrenti

Serena Enardu è stata molto contestata sia dentro che fuori la Casa. Con grande sorpresa di molti a prendere le sue difese è stato l’opinionista del reality, Pupo, che ha attaccato ancora una volta i concorrenti rimasti in gioco. Nel corso della prima parte della puntata si è lungamente parlato del difficile rapporto che si era instaurato tra l’ex di Uomini e Donne – difesa a spada tratta anche da Maria De Filippi – e la maggior parte dei coinquilini.

Dopo l’entrata ufficiale in gioco di Serena, le dinamiche all’interno della Casa sono chiaramente cambiate, infatti il rapporto di Pago con Pugliese e Andrea è mutato. Per Signorini era quindi giunto il momento di un doveroso chiarimento tra i tre; durante il confronto Pupo ha però perso la pazienza, dicendo che non avrebbe voluto più sentir dire dai concorrenti che Serena fosse andati lì per visibilità.

Poi chiosando ha aggiunto: “Siete tutti lì perché siete in cerca di visibilità, smettetela con questa storia. Basta! Non se ne può più!” – poi con grande coraggio ha ammesso: “È insopportabile. tutti quanti siamo in cerca di visibilità anche io, Wanda, Signorini“. Una sfuriata senza precedenti, che è stata condivisa da molti, primo fra tutti Pago. Pupo ha ottenuto anche il consenso del pubblico che gli ha assicurato un fragoroso applauso.