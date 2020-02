GF Vip, Serena Enardu chiede di salvare Pago e attacca Andrea Montovoli

Nella casa del “Grande Fratello Vip” la coppia formata dal cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Serena Enardu, ha molto fatto discutere sia dentro che fuori la casa. Durante l’ultima diretta Serena è stata eliminata e Pago è finito al televoto contro Licia Nunez e la possibilità che possa uscire dalla casa è abbastanza alta.

Pago, dopo la diretta del 17 febbraio, è rimasto molto male per l’atteggiamento di Andrea Montovoli, che credeva suo amico. Secondo Montovoli, da quando Serena è entrata in casa il comportamento di Pago è mutato e il cantante si è completamente isolato per dedicarsi alla sua compagna. Andrea ha saputo da alcuni compagni di avventura, che Pago è arrabbiato con lui e si è detto pronto ad un confronto con l’amico.

Nel mentre Serena Enardu attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, non ha perso occasione per attaccare Montovoli e difendere il suo Pago: “Ho sentito che stanno cercando di far votare Pago per farlo uscire dalla casa perchè il signor Montovoli decide come e quando io e lui dobbiamo stare insieme. Se Pago vuole uscire o stare là non lo decide Montovoli o il gruppo“.

Serena ha poi colto l’occasione per invitare il pubblico da casa a salvare Pago dalla nomination: “Dico a tutti di votare Pago per farlo rimanere lì perchè è la persona più onesta, più vera. Vince su tutto l’essere leali e non fare branco“. Insomma il messaggio lanciato dalla Enardu è abbastanza chiaro e chissà se il pubblico ascolterà il suo appello.

Nel mentre, in casa Pago non è più ben visto come lo era prima che entrasse Serena e magari questa nomination potrebbe essere l’occasione giusta per farsi rivalutare sia dai compagni di avventura che dal pubblico a casa. Difatti nell’ultimo periodo non sono mancati gli attacchi del popolo del web proprio ad indirizzo del cantante.