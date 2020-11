"Verissimo", Massimiliano Morra parla di Alberto Tarallo e Adua Del Vesco: l’ex gieffino svela la verità

Nella prima parte dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“, Massimiliano Morra è stato protagonista insieme ad Adua Del Vesco. I due gieffini, reduci da una storia d’amore, hanno svelato di una presunta setta che avrebbe visto coinvolti loro personalmente e diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Mentre a casa Mediaset è stato posto il veto sulla questione, il portale “Dagospia” ha indagato.

Nella figura del produttore Alberto Tarallo e nell’Ares film è stata individuata la base di tutto. Tarallo è intervenuto difendendosi e la questione si è pian piano sgonfiata. Diversi utenti in rete non sono mai stati convinti fino in fondo che non ci fosse nulla, ma comunque non se n’è più parlato. Massimiliano e Adua, dopo il cooming out di Gabriel Garko visto da molti solo come un modo per raggirare la questione, avevano ammesso che tra loro in realtà non vi era mai stata alcuna storia d’amore. Erano stati spinti a crearla a tavolino, con lo scopo di lanciare le loro carriere.

Dopo la concitazione iniziale, Morra è diventato quasi un fantasma in casa, una di quelle personalità che non era al centro dell’attenzione. E così la nomination lo ha portato ad essere eliminato dal pubblico e a lasciare per sempre il reality show. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, l’ex gieffino ha nuovamente toccato l’argomento Adua Del Vesco, Ares Film e soprattutto Alberto Tarallo. Massimiliano ha così svelato la verità.

“Nessuno mi ha mai obbligato. Il sistema mi ha consigliato di costruire una finta storia per promuovere la fiction in cui ero protagonista. Ero giovane e avevo solo un obiettivo: diventare attore“, ha dichiarato Morra alla Toffanin. Parlando poi di ciò che è accaduto, dell’Ares film e del presunto “Ares Gate” – come è stata soprannominata la questione della presunta setta – Massimiliano ha ammesso: “Tante cose sono arrivate in maniera distorta. Devo tutto alla Ares. Sono persone che mi hanno creato dal nulla“.

Dunque, Morra ha dichiarato che tutto ciò che è accaduto fuori è perché tante cose sono arrivate in maniera distorta. Nessuno lo ha mai costretto a fare nulla e così facendo, l’ex gieffino ha di fatto smentito il polverone mediatico dei mesi scorsi. A proposito di Tarallo, ha asserito: “E’ il mio papà artistico anche se non lo sento da molti anni“.

Insomma, a detta di Morra, la questione “Ares Gate” è nata perché tante cose sono state travisate e che nulla di quanto detto è vero. Questa versione dei fatti convince poco e in molti credono che faccia acqua da tutte le parti. Sicuramente Massimiliano non tornerà più sull’argomento, che la versione dei fatti della Del Vesco sarà diversa quando uscirà dalla casa? Non resta che attendere.