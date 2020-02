Verissimo, Enrico Nigiotti commuove ricordando il nonno: "Mi ha insegnato che la semplicità è ricchezza"

Enrico Nigiotti è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo – puntata in onda sabato 15 febbraio 2020 – ripercorrendo i momenti più importanti della sua vita, non ultimo la recente partecipazione alla kermesse musicale del Festival di Sanremo 2020, dove il cantante ha potuto contare sul grande affetto del pubblico.

Il cantante è ancora molto frastornato dall’esperienza sanremese. La mamma – rivela l’artista – era preoccupata che Enrico facesse qualche follia, un po’ come era capitato qualche anno fa, in occasione della sua partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, che Nigiotti lasciò per favorire la sua compagna contro cui si trovava a gareggiare.

Enrico Nigiotti emoziona ricordando il nonno

Enrico ricorda perfettamente quel momento in cui i cantanti avevano già preso il contratto discografico e lui si trovava a combattere contro la sua compagna di allora, Elena D’Amario. Ai ballerini non avevano ancora dato il contratto di ballo e così decise di ritirarsi. Enrico ammette che in quel frangente prevalse la sua parte più umana e meno professionale.

A causa della sua decisione perse il contratto discografico, quindi per lui non ci fu altra scelta che tornare a lavorare in campagna dal nonno. Il nonno è diventato per Enrico una figura importantissima, un amico insostituibile a cui deve riconoscenza per i tanti insegnamenti, tra i tanti anche quello relativo all’importanza della semplicità: “Mi ha insegnato tanto che la semplicità è la ricchezza, mi ha insegnato la bellezza di essere fiero delle proprie radice, fiero di essere livornese“.

Nel futuro di Nigiotti ci sarà la paternità, anche se per al momento preferisce aspettare, perché sente di essere più figlio. Anche se oggi è molto apprezzato per il suo lavoro, non è stato sempre così, infatti sono tanti i momenti di difficoltà che ha dovuto affrontare. Il momento di svolta è avvenuto con la collaborazione con Laura Pausini e Eros Ramazzotti.

Nella giornata odierna Nigiotti è stato ospite anche ad “Amici“ dove è stato accolto da Elena D’Amario, la ballerina ed ex fidanzata del cantante. Maria ha ricordato che Enrico si era eliminato per lei, mentre la ballerina si è lasciata travolgere dalla commozione, per poi ammettere: “E’ stato il mio primo fidanzato e il primo amore non si scorda mai“.