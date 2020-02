Amici 19, anticipazioni: la consegna di una maglia verde e un ballerino abbandona

Nei giorni scorsi è stata registrata la puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi che verrà trasmessa sabato 15 gennaio alle ore 14.20 su Canale5. Dagli spoiler di questa registrazione – pubblicati su ilvicolodellenews.it – si scopre che saranno presenti 4 ospiti reduci dall’esperienza di Sanremo 2020 ossia Giordana Angi, Elodie, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti tutti e quattro sono ex allievi della scuola.

Durante la registrazione si delinea sempre di più quali saranno i ragazzi che prenderanno parte al serale, infatti in tale giornata un’altra ragazza ha ottenuto la maglia verde. La puntata inizia con una brutta notizia poiché il ballerino Federico a causa di un infortunio subìto all’interno della scuola deve abbandonare il programma, entra quindi in studio e saluta tutti.

Subito dopo parte la classica sfida a squadre. In questa puntata saranno due: la prima sfida verrà vinta dalla squadra capitanata da Gaia mentre la seconda sfida verrà vinta dalla squadra capitanata da Giulia. I ragazzi che, grazie alle sfide, ottengono la possibilità di provare ad accedere direttamente alla serale attraverso il giudizio di tre giudici esterni saranno la ballerina Talisa e del cantante Francesco.

Il cantante Francesco non riuscirà ad ottenere i tre si e quindi non accede al serale. Per quanto riguarda la ballerina Talisa, la ragazza riceve i tre si dei giudici esterni e così indossa immediatamente la maglia verde del serale.

Al termine di questa puntata si saprà il nome dei ragazzi che prenderanno ufficialmente parte al serale. Al momento i cantanti che parteciperanno sicuramente alla fase finale del programma sono Giulia, Gaia, Nyv. Per quanto riguarda i ballerini al momento i ragazzi che ufficialmente faranno parte della fase finale del programma sono Nicolai, Valentine, Javier e Talisa. Allo stato attuale dei quattro ballerini ammessi al serale tre fanno parte della categoria classico mentre Valentin è l’unico appartenente alla categoria latinista.