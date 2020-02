Amici 19, anticipazioni sabato 8 febbraio: 2 maglie verdi e un’eliminazione inaspettata

Domenica 2 gennaio è stata registrata la puntata di amici19. Tale puntata verrà trasmessa sabato 8 febbraio. Gli ospiti della puntata sono stati Gazzelle e Mahmood, vincitore della scorsa edizione di SanRemo. La squadra di Giulia e Gaia si scontrano con le solite modalità. A vincere la gare è la squadra di Gaia, e proprio quest’ultima (Gaia) si presenta all’esame per accedere al serale ottenendo la tanto sospirata maglia verde la stessa sorte tocca la ballerino Javier.

La squadra di Giulia, avendo perso la sfida, dovrà assistere all’esame di sbarramento dei ragazzi che non si sono esibiti. Il primo ad affrontare l’esame di sbarramento è Devil Angelo. Il ragazzo effettua l’esame davanti ai professori di canto ed all’intera commissione scolastica. Devil all’inizio della puntata aveva protestato perchè non era stato schierato con il suo brano inedito nonostante fosse sicuro che avrebbe vinto. Rudy Zerbi propone al ragazzo di fare subito l’esame per l’accesso al serale davanti ai 3 giudici esterni ma lui rifiuta.

Tutti i ragazzi che non hanno ancora ottenuto la maglia verde hanno avuto la possibilità di presentarsi davanti alla commissione per ottenere la maglia verde ma nessuno è riuscito nell’intento. Il rapper Devil Angelo, in quanto membro della squadra perdente che non si è esibito, deve affrontare l’esame di sbarramento davanti alla commissione ma non lo supera e viene eliminato dalla scuola.

I ragazzi con la maglia verde sono 6 e quindi i posti rimanenti sono solo 4, ma a contendersi i posti sono ancora in molti. Da quanto comunicato fino ad ora si sa che i ragazzi che si divideranno tra la squadra dei blu e dei bianchi saranno 10, ancora non si sa se le squadre saranno capitanate da due famosi direttori artistici o meno.

Quello che è certo che i ragazzi che sicuramente entreranno al serale sono i cantanti Nyv, Giulia e Gaia. I ballerini ammessi al serale sono Javier (classico), Velentin (latino) e Nikolai (classico) ammesso ad una settimana dal suo ingresso nella scuola.