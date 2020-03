Verissimo, Clizia Incorvaia: "Non dormo da due notti", i rapporti con Francesco Sarcina e i pensieri su Paolo Ciavarro

Ritorna a far parlare di se l’influencer Clizia Incorvaia; la donna dopo la squalifica dal noto reality “Grande Fratello Vip” ha destato non poco scalpore, a causa di una parola detta al coinquilino Andrea Denver, definendolo “Buscetta” aggettivo con chiaro rimando alle vittime della mafia, a quanto pare costato molto caro a Clizia.

A distanza di alcuni giorni dalla succitata squalifica, Clizia è stata ospite di Silvia Toffanin, nel noto salotto del gossip del sabato pomeriggio “Verissimo” alla quale racconta la sua avventura, esordendo: “Non dormo da due notti“. Clizia racconta inizialmente la sua esperienza al reality; in seguo si passa sul fronte delle relazioni, sia con il suo ex marito Francesco Sarcina, sia con il suo nuovo “principe“, come lo ha definito Clizia, Paolo Ciavarro.

Dopo una serie di domande di circostanza fatte dalla Toffanin sulla permanenza nella casa, il discorso è deviato subito sugli aspetti caldi della faccenda, ossia sugli uomini che circondano l’influencer, iniziando proprio da Sarcina. La Toffanin infatti chiede alla Incorvaia, che tipo di rapporti sono rimasti tra lei e il suo ex marito, e la donna risponde raccontando un po’ la sua storia passata, affermando che all’inizio vi era un rapporto intenso.

Infatti Clizia aggiunge: “Molto intenso, è stata una grande storia d’amore. Era tre anni comunque che eravamo in crisi. A febbraio 2019 avevo dato una possibilità ancora a Francesco, poi a giugno ci siamo lasciati e c’è stato il caos mediatico“. Clizia infatti si riferisce a quel bacio dato con Riccardo Scamarcio, che aveva dato non poco scalpore la cosa, ma era un bacio accaduto quando la donna aveva già rotto con Sarcina.

La Toffanin chiede cosa augura oggi a Sarcina, e la Incorvaia risponde in maniera decisa a questa domanda: “A lui auguro del bene e spero tanto che lui ami la propria figlia e la rispetti e che metta il proprio ego da parte in certe situazioni che possono ledere a lei“. La conduttrice chiede se avesse subito atti di violenza domestica ma la donna ha preferito non rispondere in quanto su questo argomento vi è una causa legale ancora in corso.

Si passa a Paolo, il suo nuovo amore, con la quale la donna ha vissuto settimane molto intense, reputandolo addirittura il suo principe, aggiungendo: “Paolo è il mio principe. Gentile, timido, elegante, protettivo, intellettuale… non pensavo esistesse il principe“, aggiungendo che gli manca molto, e di quanto sia dispiaciuta essere stata squalificata dal gioco.