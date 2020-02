Verissimo, Beatrice Valli piange e rivela: "Problemi con la gravidanza". I dettagli su data nozze e location

Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati ospiti dell’ultima puntata del talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin “Verissimo” – in onda sabato 2 febbraio 2020 – dove hanno parlato del loro rapporto di coppia, ma anche delle difficoltà della gravidanza dell’ex protagonista di Uomini e Donne, che si è abbandonata ad un momento di commozione in studio.

La loro è una delle coppie più invidiate dello showbiz, perché innamoratissimi ed anche molto uniti. Marco e Beatrice si sono conosciuti al dating show condotto da Maria De Filippi, poi un lungo periodo di frequentazione, quindi la decisione di andare a vivere insieme; finalmente la coppia ha annunciato la data del matrimonio.

Beatrice Valli piange a Verissimo

La Valli ricorda i suoi trascorsi a Uomini e Donne, un’esperienza di vita che voleva fare, anche se la considerava come un gioco. Quando incontrò per la prima volta Marco non lo considerò molto, solo dopo molto tempo comprese che invece poteva diventare una persona molto importante nella sua vita.

Beatrice è diventata mamma per la prima volta a 17 anni; un’esperienza difficile nonostante già a quell’età la Valli si considerasse responsabile, ma senza un’indipendenza economica. Si può dire che Beatrice sia quindi cresciuta insieme al figlio Alessandro, a cui è legatissima. In merito ai figli, la modella ha fatto riferimento anche agli insulti gratuiti che certi leoni della tastiera hanno fatto ai suoi figli; esperienze bruttissime che non dovrebbero mai accadere.

Se le prime due gravidanze sono andate sempre bene, Beatrice ammette che con la terza sta avendo invece dei problemi. I recenti problemi di salute a causa di un’infezione intestinale – che l’hanno costretta a delle cure molto forti – hanno creato delle difficoltà, fino al punto che non può prendere in braccio i suoi figli. La commozione prende il sopravvento e la Valli si interrompe, soffocata dalla forte emozione e dalle lacrime.

Un momento che ha toccato profondamente anche la Toffanin, che ha interrotto l’intervista per andare da Beatrice e consolarla. A causa delle difficoltà di salute, la Valli ha allentato anche la sua presenza sui social. Come confermato anche in un post condiviso su Instagram – dove l’ex corteggiatrice può vantare due milioni di follower – la terza gravidanza sta buttando giù la Valli. Sia lei che Marco sanno che il percorso è lungo e difficile.

Nei prossimi giorni Beatrice e Marco sapranno se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia: “Il 5 c’è l’annuncio“. Silvia Toffanin ha chiesto alla coppia di rivelare ai telespettatori di Verissimo la data delle nozze: “Si svolgerà il 27 settembre 2020” – ha replicato l’influencer, che ha anche aggiunto dei dettagli sulla location, che sarà idealmente Capri.

Come spesso accade alle coppie che si accingono a fare il grande passo, è la futura sposa ad occuparsi di tutta l’organizzazione del matrimonio. Anche per Beatrice e Marco sembra sia lo stesso: “praticamente organizzo tutto io” – ammette la modella.