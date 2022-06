Vanessa Incontrada da Gigi D’Alessio. Dopo le polemiche, la rivincita: "Sei bellissima!"

Ascolta questo articolo

L’amicizia tra Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio è nata due anni fa, durante la realizzazione del programma “20 anni che siamo italiani”. Tra loro è nata subito una forte simpatia, tanto che l’artista napoletano l’ha voluta sul palco accanto a lui in Piazza Del Plebiscito, durante il concerto per festeggiare con i fan i suoi 30 anni di carriera e andato in onda su Rai 1.

Dopo il toccante gesto di Eros Ramazzotti per la piccola Elena Del Pozzo, ecco arrivare la prorompente spagnola ad allietare la vista e gli animi dei presenti. La Incontrada, reduce da svariate polemiche via social circa i chili che ultimamente ha messo su, grazie a questo intervento ha avuto una piccola soddisfazione e rivincita.

Il coro di Napoli per Vanessa Incontrada

Appena arrivata sul palco, D’Alessio l’ha accolta con bel piatto di mozzarelle, uno dei piatti tipici della sua regione e proprio in quel momento dalla platea si è alzato un coro di voci che le ha dedicato la famosissima canzone della Berté: “Sei bellissima!“, questo per dimostrarle che il pubblico napoletano non era per nulla d’accordo con le critiche circa la sua forma fisica.

La incontrada ha sicuramente apprezzato moltissimo questo slancio di affetto e ammirazione che ha cercato di rimettere al proprio posto le polemiche che si sono accese giorni indietro, dopo la pubblicazione di una foto di Vanessa in costume da bagno sulla copertina della rivista “Nuovo” e giudicata da molti al limite del body shaming.

Sui social si è protestato per la decisione di mettere in copertina un’immagine che non rende giustizia alla showgirl, altri invece hanno sottolineato che, seppur fosse vero, rimane comunque una foto che rappresenta la realtà. In tutto questo, Vanessa ha risposto con la sua solita ironia, postando una foto in cui fa jogging ed è in palestra commentando: “Ma come l’Incontrada si allena? Siamo pazzi“.