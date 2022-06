Riccardo Signoretti, dopo la replica di Vanessa Incontrada: "Ecco perché l’ho fatto.."

Ascolta questo articolo

In queste ore non si sta facendo altro che parlare del caso che ha interessato Vanessa Incontrada, la nota attrice e conduttrice televisiva di origini spagnole già presentatrice di trasmissioni di assoluto successo come Zelig, che ha condotto al fianco di Claudio Bisio. La Incontrada è una delle personalità più note del mondo della televisione ed è entrata quasi subito nel cuore degli italiani. Ha recitato anche in alcune pellicole cinematografiche.

Vanessa è una personalità molto versatile e per questo piace agli italiani. Purtroppo in queste ore ci sono notizie sul suo conto assolutamente non piacevoli, in quanto il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, ha pubblicato delle foto che ritraevano la Incontrada al mare, foto che però sono state prese di mira dagli haters che hanno preso in giro Vanessa. Adesso Signoretti ha spiegato perchè ha pubblicato quelle foto, vediamo cosa sta succedendo.

Perchè lo ha fatto

Riccardo Signoretti è accusato di aver sfruttato l’immagine dell’attrice spagnola distorcendo la verità. Secondo quanto riferisce Ogni Giorno Magazine, Nuovo avrebbe stravolto la silhouette facendola apparire in una forma differente. Inizialmente Signoretti aveva deciso di non replicare alle polemiche.

“Dunque le signore sotto l’ombrellone che non sono in posa, che non hanno fatto la piega dieci minuti prima e non portano la taglia 42 non vanno pubblicate? Questo è body shaming al contrario. Il messaggio sbagliato è che si debba aderire a canoni di bellezza irraggiungibili. Fino al punto di vedere i fotoritocchi nelle immagini al naturale” – questa la secca replica di Riccardo Signoretti, che non ci sta a sminuire il suo lavoro e operato.

Tra l’altro la stessa Incontrada ha risposto a “tono” alle polemiche, pubblicando una sua foto in palestra e scrivendoci su “ma come l’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”. La risposta ha fatto molto piacere a tutti i fan veri della Incontrada, che elegantemente ha risposto agli haters che l’hanno presa in giro.