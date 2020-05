Uomini e Donne, Veronica Ursida non convince Gianni Sperti. Lei: "Preoccupata per mio figlio"

Nella puntata di lunedì 11 maggio 2020 del popolare dating show Uomini e Donne si è molto parlato della storia tra Veronica Ursida e Giovanni, suscitando più di qualche perplessità. Tra i tanti che non credono alla genuinità delle loro parole ci sono anche i due opinionisti della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Durante il consueto riassunto dei momenti passati della coppia si è tornati su un momento particolare, cioè quello quando Giovanni si era inquietato non poco perché Veronica aveva accettato altri corteggiatori. Nella puntata odierna del dating show i due hanno chiarito che Veronica lo aveva fatto soltanto per dispetto e che ora i due protagonisti di Uomini e Donne vogliono conoscersi in via esclusiva, quindi per loro non ci saranno più dame e cavalieri che li potranno corteggiare.

Veronica Ursida nella bufera

Maria ha però annunciato che per la dama erano arrivati due persone, ma coerente con quanto precedentemente detto, la Ursida ha rifiutato di incontrarli. La decisione di Veronica ha fatto andare su tutte le furie Gianni che senza tanti giri di parole ha detto che ormai Giovanni e Veronica sono una coppia, pertanto non ha senso la loro permanenza nel programma.

A pensarla nello stesso modo è anche la Cipollari. L’attacco degli opinionisti nei confronti di dama e cavaliere è apparso agli occhi di tanti spettatori e fan del programma alquanto pretestuoso, perché nella storia del Trono over ci sono state altre coppie che sono rimaste nel programma pur decidendo di conoscersi in via esclusiva.

Dopo aver appreso che la Ursida non ha voluto baciare Giovanni nei due mesi di frequentazione, Roberta Di Padua ha espresso le sue perplessità. Durante la trasmissione si è appreso che Veronica si è rifiutata di dare un bacio a Giovanni mentre erano nel parcheggio, ecco il commento della Di Padua: “Dopo due mesi vedi una persona e non lo baci è assurdo“.

Veronica ha replicato che non ha dato il bacio a Giovanni per ottemperare alle disposizioni governative in materia anti Coronavirus. Inoltre, la dama è molto preoccupata per il figlio, quindi proprio per proteggere il piccolo ha preferito evitare di lasciarsi andare con Giovanni. Maria De Filippi ha chiesto a Gianni un commento sulla decisione della coppia di rimanere in trasmissione senza voler conoscere altre persone. Sperti come sempre è arrivato dritto al punto: “Io penso che abbiano avuto rapporti ed è per questo che si danno l’esclusiva. Nel parcheggio voi non vi siete trattenuti“.