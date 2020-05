U&D, Gemma Galgani incontra Cuore di Poeta. Tina: "Passa dal nipote allo zio"

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne – andata in onda venerdì 8 maggio 2020 alle 14,45 su Canale 5 – Gemma Galgani ha fatto finalmente conoscenza con il suo nuovo corteggiatore Cuore di Poeta, il cavaliere che più degli altri suoi colleghi di parterre ha cercato di scoprire il lato più sensuale della protagonista del parterre femminile.

Come è avvenuto anche per Sirius, anche Cuore di Poeta ha incontrato per la prima volta Gemma durante un’esterna, che è stata mandata in onda durante l’ultimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi. Cuore di Poeta si è presentato all’appuntamento con Gemma indossando un cappello, per poi toglierlo giunto al cospetto della dama torinese.

Gemma incontra Cuore di Poeta

“Ti confesso che sono molto emozionato” – ha esordito Cuore di Poeta per poi aggiungere – “Per me è un grande successo starti vicina“. Anche Gemma è colpita e sorpresa dall’incontro con il corteggiatore che ha l’ha forse stuzzicata di più. Poi la dama ha iniziato a fargli dei complimenti dicendo a Cuore di Poeta che ha degli occhi bellissimi e che l’idea che si era fatta di lui è molto corrispondente alla realtà.

Gemma però ha anche ricordato al suo nuovo corteggiatore, che durante la fase dei messaggi virtuali via chat, l’uomo è stato molto biricchino, volando con l’immaginazione e la fantasia, spingendosi oltre. La replica di Cuore di Poeta non si fa attendere: “Mi hai dato modo di immaginare perchè tu sei una donna sensuale, stupenda. Ti ho guardato e mi hai dato questa sensazione. Ora, in questo momento dalle mie labbra ti sto mandando un bellissimo bacio“.

Le sorprese non sono certo mancate nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, anche Cuore di Poeta ne ha preparata una per Gemma, cioè quella di una deliziosa crostata alla frutta con al centro l’immagine della dama. Gemma ha ovviamente molto apprezzato la cosa, tanto da afermare di sentirsi come una bambina.

Dopo la messa in onda dell’esterna Cuore di Poeta ha fatto il suo ingresso in studio, mentre la Cipollari ha commentato caustica l’incontro tra i due: “Come fa a passare dal nipote allo zio? Mi dispiace che lui perda tempo“. Tina, con tutta evidenza, parlando di nipote si riferiva alla giovane età di Sirius, alias Nicola Vivarelli, il corteggiatore 26enne di Gemma.

La replica dell’uomo non si fa attendere: “Il mio con lei non è tempo perso“. Nella puntata di lunedì si assisterà al proseguio della conversazione tra Cuore di Poeta e Gemma proseguirà, mentre Nicola Vivarelli commenta le possibili scelte della Galgani.