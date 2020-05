U&D, scontro infuocato tra Gemma e Barbara. La Galgani tuona: "Non farmi aprire il vaso di pandora"

A “Uomini e Donne” in queste settimane ne stanno succedendo di tutti i colori. Se inizialmente la formula della scrittura e del corteggiamento attraverso la chat, ha restituito a Gemma l’interesse di un ragazzo che ha dichiarato di avere 26 anni, adesso tale giovane si è palesato e ha un nome, ovvero Nicola Vivarelli e ha confermato l’età inizialmente dichiarata.

La Galgani ha accettato la corte del ragazzo e ciò, come ampiamente prevedibile, ha scatenato il putiferio, sia dentro che fuori lo studio. In trasmissione, sono soprattutto Tina e Barbara che attaccano ferocemente la dama torinese, la quale prova a difendersi come può. Soprattutto, durante la messa in onda della puntata del 7 maggio, l’ennesimo scontro infuocato è andato in scena proprio tra le due dame del trono over.

Prima che venisse consentito a Gemma e Nicola di ballare, naturalmente senza toccarsi e rispettando il metro di distanza, Barbara ha chiesto la parola e Maria De Filippi gliel’ha concessa. La De Santi ha rivolto una domanda alla Galgani e in particolare le ha chiesto cosa ne pensasse sua sorella del fatto che lei abbia accettato la corte di un ragazzo che potrebbe essere suo nipote.

La questione che sia stata nominata la sorella, ha mandato Gemma su tutte le furie, la dama si è accesa e ha avuto uno scontro infuocato con Barbara, reagendo come mai prima d’ora l’abbiamo vista e ammettendo che tutto le si può toccare, tranne la famiglia. Nello specifico la dama torinese ha tuonato: “Barbara non toccare questo argomento, stai zitta. Ho un limite e non ti permetto di toccare l’argomento della mia famiglia. Non farmi aprire il vaso di pandora che viene fuori il pandemonio“.

La De Santi ha risposto a tono, affermando che se fosse capitato a lei la sorella le avrebbe telefonato e gliene avrebbe dette di tutti i colori. Le voci delle due donne si sono sovrapposte e ad un certo punto Barbara ha esclamato: “A lui chiedo della mamma, a te che non la tieni più purtroppo, chiedo di tua sorella“.

Maria De Filippi è prontamente intervenuta, cercando di riportare la calma in studio e chiedendo alle due donne di smetterla così. Gemma ha ribadito che non accetta che si parli della sua famiglia, Barbara ha affermato che la dama torinese ha travisato le sue parole e subito queen Mary ci ha messo una bella pezza sopra, facendo partire la musica.