U&D, Tina spiffera il gesto di Sirius: "Mi ha messo gli occhi addosso". Interviene Maria De Filippi

A “Uomini e Donne“, in questi giorni stiamo assistendo a momenti di alta tensione. Difatti Gemma ha accettato la corte di “Sirius“, alias Nicola Vivarelli, 26 anni. Il giovane ha 44 anni meno della dama torinese e nonostante tutto la Galgani si è detta pronta per provarci, ciò naturalmente ha scatenato l’ira di molti, Tina Cipollari in primis.

Nicola difatti è diventato il bersaglio preferito della bionda opinionista, la quale non perde occasione, durante le puntate, per criticarlo e dirgliene di tutti i colori. A tratti sembra addirittura che attacchi più Nicola rispetto a Gemma. Durante la messa in onda della puntata del 6 maggio, la Cipollari durante la sfilata, ha pesantemente accusato il giovane, il quale a sua volta la taccia di volgarità.

Le parole di Tina sono state forti: “La volgarità sta nei tuoi pensieri! Sei un corrotto!“. La vamp ha poi rincarato la dose, affermando che in realtà Nicola non perde occasione per guardarla: “Lo so, Sirius, che mi hai messo gli occhi addosso. Ma io sono un’adolescente. Quando diventerò una donna come la tua lady allora farò al caso tuo“. Maria De Filippi le ha spento più volte il microfono, ma la Cipollari ha continuato imperterrita.

La vamp ha chiesto al giovane come mai le facesse l’occhiolino, coinvolgendo anche Gianni Sperti che ha avallato la tesi della sua amica e collega. Nicola si è così difeso e rivolgendosi a Gemma ha asserito: “Son sicuro che tu sia sufficientemente intelligente da non cascare nelle trappole di Tina“. La De Filippi è intervenuta e ha dichiarato che se Vivarelli guarda la Cipollari è perché quest’ultima continua a parlargli.

La vamp ha contraddetto Maria e ha ammesso che il ragazzo la guarda anche quando lei è in silenzio. Sirius ha così rigettato al mittente le accuse mossegli, negando difatti quanto asserito dall’opinionista. Tina però non ha mollato la presa: “Ognuno ha la fidanzata che si merita. Tu verrai cacciato dal paese“, ma Nicola le ha risposto a tono: “Vuol dire che merito tanto!“. Sirius davvero guarda Tina? Cosa bolle in pentola? Non resta che vedere cosa accadrà nelle prossime puntate.