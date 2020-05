U&D, il gesto di Enzo per Pamela non piace: il commento di Maria De Filippi

Doccia fredda per la dama di Uomini e Donne trono over, Pamela Barretta, che è stata lasciata dal suo compagno Enzo Capo, che ha avuto una reazione inaspettata, spiazzando persino Maria De Filippi. Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale del popolare dating show in onda su Canale 5, dopo lo scontro con Enzo Capo, la Barretta ha ricevuto un’altra doccia fredda.

La conduttrice ha chiesto alla dama un commento circa la situazione con Enzo, quindi Pamela ha ammesso di essere rimasta molto colpita dal comportamento dell’ormai ex compagno. Sono tanti i motivi dei litigi tra i due, non ultimo il fatto che il cavaliere avesse messo un like ad una foto di una giovane ragazza.

Uomini e Donne, Pamela Barretta piange per Enzo Capo

Pamela ha continuato ad insinuare che, a suo dire, il comportamento dell’ex compagno celi qualcosa di più e che non si tratta invece di un semplice malinteso, come invece sostiene Tinì. Nel mentre che Valentina Autiero ha tentato di consolare la collega di parterre, irrompe in studio Gianni Sperti con una notizia clamorosa, dicendo: “Questi li ha lasciati Enzo e sono i tuoi vestiti. Ha lasciato i vestiti e ha detto di ridarteli. Te li devo consegnare“.

Un’azione molto forte da parte di Enzo che ha spiazzato anche Maria De Filippi, poi il commento caustico della dama: “Avrà incontrato una ventenne, questa è la sua ambizione“. Inutile dire che i protagonisti in studio hanno criticato aspramente il comportamento di Capo. L’emozione è forte e palpabile e Pamela non riesce a trattenere le lacrime.

I fan della coppia dovranno quindi ormai accettare la fine del rapporto tra Enzo e Pamela. Tra i tanti commenti che si sono sentiti in studio c’è chi ha detto: “Proprio una persona indelicata, sinceramente. Porti i vestiti in uno studio televisivo“, quindi il rilancio di Valentina Autiero “Non ti sei persa niente, Pamela. Terribile, meschino!“.

Il commento di Maria non poteva certo mancare: “Ridurre un rapporto a un sacchetto di carta è un po‘”. Anche se la De Filippi non ha completato la frase, il senso è stato abbastanza chiaro per tutti. Enzo tornerà in studio per spiegare il suo gesto e difendersi dalle accuse? Per saperlo non ci rimane che vedere il prossimo appuntamento con Uomini e Donne, che andrà in onda lunedì 11 maggio 2020 alle 14,45 su Canale 5.