Uomini e Donne: tutto su Fabio Occhipinti, il giovane corteggiatore di Gemma

Nel pieno dell’epidemia Coronavirus Canale 5 e Maria De Filippi avevano cercato di portare un po’ di leggerezza e intrattenimento al pubblico Mediaset mandando in onda una versione riveduta e corretta di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 incentrato sull’incontro tra tronisti e corteggiatori nella sua versione teen e tra dame e cavalieri nella sua versione over.

Per ovviare alle problematiche dovute ai contatti e agli spostamenti, Maria ha pensato di proporre il format “Corteggia con le parole” in cui Gemma e Giovanna hanno avuto la possibilità di conoscere gli aspiranti corteggiatori attraverso appunto le parole, senza avere la possibilità di vederli in faccia. Una volta tornati alla versione tradizionale del programma all’interno dello studio, Gemma ha incontrato per la prima volta i suoi spasimanti, rimandando molto colpita da un giovane di 26 anni, Sirius, o meglio, Nicola Vivarelli.

La Dama del trono over è stata aspramente criticata per la sua decisione di di continuare la conoscenza con un ragazzo molto più giovane, ma lei si è difesa affermando che la differenza d’età non costituisce un problema. Nicola, però, non è stato l’unico ad aver corteggiato Gemma: tra i vari pretendenti, infatti, è arrivato anche Occhi Blu, di 38 anni e dopo un primo momento di corteggiamento attraverso lo schermo del computer, i due hanno potuto incontrarsi e Gemma ha scoperto la reale identità dell’uomo.

Occhi blu in realtà si chiama Fabio Occhipinti, ha realmente 38 anni ed è il proprietario di un hotel a Ragusa, ma nonostante le buone inatenzioni tra i due non sembra essere sbocciato l’amore: sin da subito, infatti, Fabio ha capito di non aver suscitato l’interesse di Gemma, soprattutto visto che la Dama si è dichiarata molto attratta da Nicola.

Inoltre il giovane ha lamentato l’assenza di Gemma spiegando di non aver sentito nella donna alcun interesse nel continuare la corrispondenza con lui, Fabio ha quindi dovuto lasciare lo studio e salutare tutti.