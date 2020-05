U&D: Gemma da il due di picche a "Cuore di poeta", Tina la accusa: "Bugiarda!"

A “Uomini e Donne” e non solo, non si fa altro che parlare di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Ciò che ha catturato l’attenzione di tutti è la grossa differenza di età esistente tra i due, difatti la dama torinese ha 70 anni mentre il suo corteggiatore, di anni, ne ha soli 26. La loro conoscenza è iniziata grazie ad una chat, quando la trasmissione andava in onda e i suoi protagonisti non erano in studio a causa del Coronavirus.

Gemma però attraverso la chat non ha conosciuto solo Nicola, il cui nickname era “Sirius“, ma anche altri uomini tra cui “Cuore di poeta“, alias Romualdo. L’uomo è coetaneo di Gemma e dunque molto più grande di Nicola e la dama ha accettato anche la sua di conoscenza. La percezione è stata però fin da subito, quella che in realtà alla dama non interessasse “Cuore di poeta”, percezione condivisa da molti, Tina Cipollari in primis.

Difatti, la pura e semplice sensazione è diventata realtà e dopo che Gemma aveva deciso di tenere “Cuore di poeta”, durante la puntata del 14 maggio lo ha liquidato, dandogli il due di picche. La dama ha cercato di giustificarsi in qualche modo, cercando anche di attribuire la colpa al corteggiatore e al fatto che, a suo dire, correva troppo, ma la realtà è che a lei piace tanto Nicola e Gianni Sperti non ha perso occasione per farglielo notare.

Romualdo avrebbe anche iniziato a scrivere un libro, dal titolo “Io e Gemma” e ciò ha dato il via allo sfogo della dama torinese: “Mi è sembrato esagerato perché non può scrivere di me non conoscendomi ancora. Non ho sentito la necessità di sentirlo“. Ciò ha scaturito l’ira di Tina, la quale ha accusato la sua nemica di essere falsa e bugiarda.

La vamp, rivolgendosi poi a Romualdo, ha tuonato: “Ma se sta conoscendo un 26enne, pensi che abbia interesse ad uscire con te?“. L’uomo ha accettato la decisione di Gemma e ha abbandonato lo studio. La sensazione è che ormai la Galgani sia sotto un treno per Vivarelli e difficilmente potrà mostrare interesse nei riguardi di un altro uomo, seppur suo coetaneo.