Uomini e Donne, Tina e Gianni divertono con la parodia dell’esterna di Gemma e Nicola

Uomini e Donne è tornato in onda giovedì 21 maggio 2020 alle 14,45 su Canale con un nuovo appuntamento, che ha visto tra le tante anche la divertente gag di Tina Cipollari e Gianni Sperti che si sono cimentati nella parodia dell’esterna fatta dalla dama Gemma Galgani e il suo giovanissimo corteggiatore Nicola Vivarelli.

L’effervescente opinionista ed il suo collega hanno scelto di canzonare e schernire ancora una volta la protagonista del parterre femminile scegliendo come tema quello della celebre pellicola cinematografica Titanic, lo stesso utilizzato da Gemma e Nicola in occasione di un loro recente incontro a cena a lume di candela.

La parodia di Gemma e Nicola fatta da Tina e Gianni

Tina ha scelto di vestire i panni di Rose da vecchia, con tanto di parrucca bianca e con delle evidenti rughe sul volto, ad indicare l’età avanzata di Gemma, mentre Gianni l’ha accolta porgendole da lontano un carciofo, spacciandolo per un fiore. La Rose invecchiata ha poi chiesto al suo corteggiatore se questo strano fiore venisse dal mare, mentre il finto Nicola ha replicato che lui era lì solo per lei.

I due poi si sono allontanati promettendo di stare insieme per tutta la vita. Subito dopo il divertente siparietto il commento di Tina: “Sono stata davvero brava ad imitarla nei gesti e nei gemiti” – afferma l’opinionista, per poi proseguire dicendo – “Una donna della sua età che fa quei gemiti per un ragazzo di 26 anni“.

La dama torinese ha lamentato ancora una volta che Tina la offende, ma stavolta la Cipollari ha rilanciato chiedendo se c’è un filmato che attesterebbe questi ipotetici insulti. Tina ha proseguito con l’attaccare Gemma, dicendo che nonostante porti bene i suoi anni, non è normale vedere una 71enne e un 26enne. Poi la frecciatina al vetriolo: “Quando vai a fare le esterne con il tuo nipotino, pensa a far giocare e a far divertire il tuo nipotino“. Tina ha cercato in tutti i modi di mettere Gemma davanti alla realtà dei fatti, cioè quella che non può fare l’oca giuliva alla sua età.