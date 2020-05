Uomini e Donne, l’ultima provocazione di Tina: "Gemma come Rose di Titanic"

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono stati i protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda martedì 12 maggio 2020 alle 14,45 su Canale 5, dove hanno dovuto difendersi dagli attacchi di Tina Cipollari. Nicola ha ribadito ancora una volta di essere andato in trasmissione per conoscere meglio la Galgani e non per scherzare.

Purtroppo le sue parole non convincono l’effervescente opinionista che riserva al giovane 26enne e alla torinese un altro colpo basso. Dopo aver fatto entrare in studio la mummia Gems in versione nonna, accompagnata da un nuovo fantoccio con le sembianze di Nicola vestito da marinaretto, Tina ne ha combinata un’altra delle sue.

Gemma Galgani come Rose di Titanic

La satira della Cipollari, si sa, è spesso dissacrante e perfida, ed anche in questa occasione l’opinionista ha dato il meglio di sé. Per mettere in difficoltà Gemma e Nicola, Tina ha fatto mandare dalla regia un filmato dove si vedono la scena in cui la protagonista del film Titanic, ormai anziana, getta la collana nell’oceano.

A seguire un altro frame in cui stavolta a prendere la scena è Gemma, nel momento in cui ha visto per la prima volta Nicola. Tina ha poi detto sarcastica: “Sono uguali!“. Ma non è finita qui, perché la Cipollari ha poi proseguito dicendo: “Lei è Rose di Titanic, in versione nonna“. Gemma, con tutta evidenza, non ha preso bene questa similitudine.

Gemma sembra molto presa da Sirius, che non la fa mai sentire sola, grazie alla presenza costante – ma virtuale – attraverso messaggi e telefonate. A differenza di Cuore di Poeta, Nicola sta rispettando i tempi di Gemma, non parlando mai di amore, ma di conoscenza. Durante il secondo appuntamento della coppia, Nicola ha saputo sorprendere Gemma con più di una sorpresa, ma il regalo più bello è stato un grande palloncino con su scritto: “Io e te tre metri sopra il cielo“.

Nonostante le belle parole, Vivarelli continua a non essere creduto, tanto che anche Valentina Autiero ha voluto metterlo alla prova, lasciandogli il suo numero di telefono. Ma il cavaliere ha declinato l’invito, decidendo di frequentare al momento solo Gemma.