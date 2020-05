U&D, duro sfogo di Gemma che tra le lacrime ammette: "Non sono cattiva, continuate ad offendermi e a ridere di me"

Dalle anticipazioni lo si era già intuito e la messa in onda della puntata di “Uomini e Donne” del 19 maggio, ha confermato le aspettative: si è trattato di una puntata decisamente scoppiettante. Gemma e Valentina hanno avuto un aspro scontro e il motivo del contendere, come sempre, è stato Nicola. La dama torinese ha tuonato alla Autiero che aveva una vita priva di contenuti e soprattutto l’aggressività e l’atteggiamento manifestato dalla Galgani, ha lasciato attoniti.

La dama torinese è senza ombra di dubbio gelosa di Nicola e dell’interesse che la Autiero nutre nei suoi riguardi, e nonostante Maria De Filippi le abbia fatto capire che se il giovane è davvero interessato a lei non ci sia Valentina che tenga, la Galgani è comunque esplosa in un lungo e duro sfogo. Gemma ha ribadito che anche lei ha subito tante offese, negli anni, e che non le sembrava il caso di sollevare un polverone solo perché di mezzo vi era Valentina.

La temperatura è cresciuta sempre più, così come lo sfogo della dama torinese. Tra le lacrime, la Galgani ha urlato che le donne del parterre femminile ridono di lei e in particolare ha puntato il dito contro Valentina e Roberta. Le due si sono difese, asserendo che una storia come quella tra la Galgani e Vivarelli, con così tanta differenza di età, non la si vede tutti i giorni.

Anche Gianni è intervenuto, dichiarando che trova Gemma più cattiva per gelosia. La Galgani, sfogandosi, ha specificato che lei non è cattiva, ma sono solo gli altri che si prendono gioco di lei. Nicola ha preso la parola, specificando che da quando la loro conoscenza ha preso il via, tutti li hanno solo offesi pesantemente, Tina è intervenuta dichiarando che saranno all’antica, ma a loro fa strano vedere un giovane di 26 anni rapportarsi ad una donna di 70.

Nicola ha confermato che si, sono all’antica perché si tratta esclusivamente di convenzioni sociali, ma Gianni ha rincarato la dose affermando che per lui l’amore esiste a tutte le età, ma vede Gemma come una nonna. Questa frase ha gettato la Galgani ancor di più nello sconforto e l’ha portata ad abbandonare lo studio. Nicola si è subito alzato ed è uscito per parlare e calmare la dama torinese.