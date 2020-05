U&D, Valentina punzecchia Sirius e Gemma fa una forte scenata di gelosia. Sconcerto in studio

A “Uomini e Donne“, Gemma è sempre più presa da Nicola Vivarelli. La conoscenza tra la Galgani e Vivarelli ha preso il via attraverso la chat, i due si sono scambiati messaggi, salvo poi conoscersi di persona, una volta che le circostanze lo hanno concesso. Fin qui nulla di male, se non fosse che Nicola in realtà ha 26 anni e Gemma 70.

Questa frequentazione ha attirato le feroci critiche da parte di tutti, sia in studio che sul web, ma nonostante tutto la dama torinese ha deciso di continuare imperterrita con Sirius, mandando a casa tutti i pretendenti che avevano intrapreso la chat con lei e così dopo “Cuore di poeta“, la stessa sorte è toccata ad “Occhi blu“. Ma soprattutto, Gemma inizia a manifestare una forte gelosia nei riguardi di Nicola.

Andando con ordine, durante la messa in onda della puntata del 15 maggio, in studio ha preso il via un momento davvero incandescente. Il tutto è nato perché, a detta della dama Valentina Autiero (che fin dal primo giorno ha messo gli occhi su Sirius), tra lei e Nicola vi è stato un gioco di sguardi durante la puntata.

Maria De Filippi è così intervenuta, chiedendo alla Autiero se le piacesse Nicola e la dama non si è certo tirata indietro, ammettendo il suo interesse. Gemma, che era al centro studio con “Occhi blu” è subito intervenuta, chiosando: “Sai come sono contenta io. Magari ti bacia e lo veniamo a sapere dopo un mese, però va bene così dato che io ci metto sempre la faccia“.

Gianni Sperti ha subito preso parola e ha chiesto se quella fosse una scenata di gelosia e la De Filippi lo ha confermato e così l’opinionista, abbastanza sorpreso, si è rivolto alla Galgani: “Cioè Gemma stai facendo una scenata di gelosia?“.Sperti ridendo, ha asserito: “Io non ci posso credere!” e mentre queen Mary provava a far capire che in realtà Nicola non avesse fatto nulla di male, in quanto ha ringraziato Valentina per i complimenti ma nient’altro, Gemma ha proseguito imperterrita: “Parla tanti lei (rivolgendosi a Valentina ndr.) che fa i tranelli, dice ti lascio il numero, ma io non lo so“.

La Autiero ha ammesso che Vivarelli è il tipo di uomo che piace a lei e che nonostante l’età sembra molto più maturo e così la Galgani, visibilmente ingelosita, ha tuonato ancora: “A me non mi fai proprio ridere“. Nicola ha preso parola e ha cercato di spiegare alla dama torinese che in realtà lui aveva solo apprezzato i complimenti fattigli dalla Autiero, a quel punto Gemma ha iniziato ad inveire anche contro il suo giovane corteggiatore: “Va bè basta ho capito eh! Non è che me lo devi dire cinque volte, non sono rincoglionita. Ti ha fatto i complimenti ho capito è lì prenditela“.

Naturalmente non poteva non intervenire anche Tina, la quale ha ammesso che la prossima volta porterà in studio una mummia con le corna fin sul soffitto e poi divertita e anche stupita, ha chiesto alla De Filippi: “Abbiamo un calmante Maria? Già inizi con queste pazzie Gemma?“. La Autiero ha ripreso parola e ha affermato che lei e Nicola si sono guardati durante la puntata, a quel punto la Galgani non ci ha visto più e accecata dalla gelosia si è alzata dalla sedia e ha mandato a quel paese la sua rivale.

Tutti sono rimasti attoniti, anche perché non è da Gemma dire quella brutta parola e come ha osservato Tina, in 10 anni è la prima volta che la dama torinese si comporta così e allora inviperita le ha tuonato: ” Ma cosa pretendi? La fedeltà? Che ci sono delle donne bellissime di 30 anni e lei pretende la fedeltà! Ma ti sei vista quanto sei brutta!“.