U&D, anticipazioni puntata 19 maggio: Nicola lascia lo studio, Gemma in lacrime. Veronica e Giovanni al capolinea

A “Uomini e Donne“, tutti gli occhi sono ormai puntati su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, anche se nelle ultime puntate si sta facendo largo la figura della terza incomoda, ovvero la dama Valentina Autiero. Gemma è ormai persa per Nicola, Valentina è palesemente interessata a lui e nonostante il ragazzo sembrerebbe essere tra due fuochi, continua a ribadire la sua preferenza per la dama torinese.

Insomma il caos regna sovrano e il trash è ormai assicurato. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata del 19 maggio, nella quale ancora una volta, il triangolo Gemma, Nicola, Valentina, sarà protagonista. Stando alle anticipazioni emerse dal portale “WittyTv“, ne vedremo ancora delle belle, con la Galgani e la Autiero in lacrime e Vivarelli che abbandona lo studio.

Andando con ordine, nella puntata di “Uomini e Donne”, che andrà in onda il 19 maggio, Gemma e Valentina avranno uno scontro molto accesso, dove la dama torinese sembrerebbe accusare la sua rivale e tirare in ballo la sua vita privata, mentre quest’ultima non ci sta e sbotta. La dama torinese cerca di giustificarsi come può, asserendo che in realtà il suo riferimento era alla vita della Autiero all’interno della trasmissione.

Gemma sarà in lacrime e Nicola lascerà lo studio, che i due fatti siano collegati? Oppure il giovane Vivarelli lascerà lo studio per motivi differenti e la Galgani piangerà per lo scontro avuto con Valentina? La puntata dissiperà tutti i dubbi. Un nuovo capitolo riguarderà la dama Roberta, difatti due nuovi corteggiatori verranno per conoscerla.

La sorpresa più grande arriverà da Giovanni e Veronica, i quali sembrerebbero interrompere la loro conoscenza. Per la precisione, sarebbe Veronica a lasciar perdere con il bel napoletano, accaparrandosi le critiche di Gianni, il quale asserisce che si tratta di un copione già stabilito. Nulla di nuovo per quanto riguarda Giovanna, divisa tra Alchimista, Sammy e Alessandro, per vedere come procedono le vicende della bella tronista, con ogni probabilità bisognerà attendere la puntata del 20 maggio.