Uomini e Donne, svelata la data dell’ultima puntata prima della pausa estiva. Al suo posto "Le ali del sogno"

Da quando “Uomini e Donne” è tornato in onda, dopo uno stop durato poco più di un mese a causa del Coronavirus, ne stiamo vedendo delle belle. Come sempre, al centro della scena troviamo Gemma Galgani e non per le sue solite liti trash con l’opinionista Tina Cipollari, bensì perché ha accettato la corte di un giovane ragazzo, Nicola Vivarelli, che ha 26 anni, precisamente 44 in meno rispetto a Gemma.

La Galgani è già visibilmente presa dal suo corteggiatore, la dama Valentina Autiero gli ha messo gli occhi addosso e ciò ha scatenato la gelosia della dama torinese, i detrattori della coppia sono tanti, capitanati da Tina. E proprio nel momento più clou della trasmissione, ecco che a breve subirà un lungo stop a causa della pausa estiva.

In molti si sono domandati quando andasse in onda l’ultima puntata di “Uomini e Donne”, di solito l’ultima settimana di maggio ha sempre coinciso con l’ultima settimana di messa in onda, eppure quest’anno le cose sono leggermente cambiate e il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, andrà in onda anche nella prima settimana di giugno.

Precisamente, come rivelato da Davide Maggio, l’ultima puntata andrà in onda venerdì 5 giugno, in concomitanza con l’ultima puntata di “Amici Speciali“. Insomma, bisognerà attendere l’arrivo del mese di settembre, quando la trasmissione riprenderà, per assistere all’evolversi delle beghe amorose di Gemma. Un enigma però, teoricamente, dovrebbe essere risolto in questa stagione, ovvero chi sceglierà Giovanna, tra Sammy, Alessandro e Alchimista?

Tutta l’estate, se mancheranno le trasmissioni di Maria De Filippi, nessuna paura, ci sarà la nuova edizione di “Temptation Island” a tenerci compagnia. Nel mentre, al posto di “Uomini e Donne”, andrà in onda la serie TV “Le ali del sogno“, con protagonista l’attore turco Can Yaman, protagonista di “Bitter sweet“, la serie che la scorsa estate prese il posto di “Uomini e Donne”.