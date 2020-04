Uomini e Donne, Punto Coronato fa colpo su Gemma Galgani

Uomini e Donne è tornato mercoledì 22 aprile 2020 con un nuovo appuntamento durante il quale Gemma Galgani ha ricevuto dei messaggi da un nuovo spasimante, Punto Coronato, che le ha fatto anche un gentile e gradito omaggio, molto apprezzato non solo dalla dama torinese, ma anche dalla conduttrice e da Gianni Sperti.

Punto Coronato sembra aver fatto centro, poiché si è esibito per la Galgani con una performance al pianoforte che ha emozionato non poco la dama. La torinese non riesce a star dietro a tutti i messaggi che le arrivano quasi in contemporanea anche dagli altri corteggiatori, ma sembra già avere un debole per Punto Coronato a cui scrive di amare la musica.

Il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

Il nuovo corteggiatore è lusingato dalle parole e dai complimenti ricevuti dalla Galgani, dichiarando di essere disponibile a soddisfare le richieste musicali della dama: “Cosa vorrebbe ascoltare?” le scrive nella speranza di poter far breccia nel suo cuore attraverso la musica. Gemma è soddisfatta da questa nuova conoscenza, ma sono talmente insistenti e numerosi i messaggi che riceve via chat dai suoi pretendenti, che non riesce a star dietro a tutti, non portando avanti una conversazione in modo esclusivo con nessuno di loro.

Da quando è iniziata la fase 2 del celebre dating show di Canale 5, Gemma ha fatto conoscenza di Occhi Blu, Pantera e Cuore di Poeta. Tra loro già si cela la prima grande delusione per la Galgani, infatti, grazie ad un’indagine del settimanale Novella 2000, si è appurato che OcchiBlu in realtà è un fake, poiché le immagini inviate alla Galgani farebbero in realtà riferimento a quelle di un noto attore.

Dalle prime parole che Punto Coronato ha scritto alla Galgani si è evidenziata una personalità molto dolce, delicata e sensibile. “Sono veramente emozionato nel sentirla. Credo che come me, anche lei sia barricata in casa“, scrive il cavaliere. Basteranno i concerti al pianoforte e qualche frase romantica a far capitolare Gemma Galgani? La dama nella puntata odierna di Uomini e Donne ha ricevuto la visita virtuale della sua acerrima nemica di parterre Barbara De Santi, che ha annunciato di aver interrotto la sua liaison.

La persona che stava frequentando Barbara non è certo paragonabile a Punto Coronato che prosegue il corteggiamento virtuale della Galgani scrivendo di immaginare come sarà il loro primo incontro: “Sai che mi tremano le dita? Gemma mi descriva una serata perfect dove potremmo incontrarci”. Gemma ha però preso tempo prima di rispondere, distratta anche dai commenti di Maria, Tina e Gianni.