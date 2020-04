Uomini e Donne, Cuore di poeta propone a Gemma di iniziare un gioco

“Uomini e Donne” ha deciso di riaprire i battenti puntando tutto sulla dama torinese Gemma Galgani che, aiutata dai preziosi – e spesso irriverenti – consigli di Tina Cipollari e Gianni Sperti, fa la conoscenza di nuovi pretendenti utilizzando solamente la scrittura virtuale, via chat e collegamenti video.

L’amore al tempo del coronavirus passa quindi dal web, dai collegamenti video e dalle chat, che ora come non mai, diventano un mezzo di comunicazione importante ed imprescindibile, assicurando al contempo anche un nuovo modo di fare televisione, perché finché sarà necessario mantenere il distanziamento sociale, questo sarà il modo di fare televisione nei prossimi mesi.

Gemma Galgani ed il gioco del corteggiamento

Anche nella puntata di martedì 21 aprile 2020 la dama torinese è stata molto impegnata a rispondere ai pretendenti che hanno iniziato a chattare con lei, tra cui Pantera e Occhiblu. Se il primo già dichiara di sognare la Galgani la notte, per poi pensarla sempre al mattino, il secondo appare più audace e incline ai doppisensi – unici momenti esilaranti del nuovo format – al limite del trash.

Ad aggiungersi ai due pretendenti già conosciuti via chat nella scorsa puntata, nel corso del nuovo appuntamento giornaliero Gemma ha ricevuto il messaggio di un nuovo cavaliere, il cui nickname, “Cuore di Poeta“, lascerebbe pensare ad un uomo dalla personalità romantica e sognatrice, proprio come la protagonista del programma.

Cuore di Poeta ha affermato di avere 61 anni, quindi ha subito precisato: “Vorrei iniziare un gioco di conoscenza con te. Non so dove ci porterà“. Dalla quantità di messaggi che scrive, Cuore di Poeta sembra incoraggiare la dama a mettersi in gioco, lasciandosi andare a questa nuova conoscenza.

“Tu potresti essere un amore“, scrive il cavaliere. Se da un lato Gemma sembra essere intrigata dal gioco di corteggiamento di Cuore di Poeta, dall’altro sembra anche molto lusingata dalla quantità di complimenti e belle parole ricevute anche dagli altri pretendenti. A questo punto è intervenuta Tina, che ha cercato di mettere in guardia la sua nemica amatissima dal non credere subito alle parole che le vengono dette: “Fai una selezione. Non pensi che in tutte queste parole d’amore ci sia anche qualcuno che si sta divertendo alle tue spalle?“.