Uomini e Donne over, Maria De Filippi perde la pazienza e sbotta: "Gemma, ma proprio tu?!"

Siamo – quasi – sempre abituati a vedere Maria De Filippi seduta tranquilla sui gradini dello studio di “Uomini e Donne“. Nella puntata del trono over andata in onda giovedì 20 febbraio, però, le cose sono andate diversamente e la padrona di casa non è riuscita a starsene in silenzio.

Tutto è iniziato quando a centro studio si sono seduti Marco e Carlotta. I due hanno annunciato di aver iniziato una storia che promette bene ma ad un certo punto è intervenuta Arianna, la dama con la quale Marco era uscito in precedenza e aveva deciso di chiudere per via di un sms a tarda notte che lo aveva fatto pensare ad un eccessivo controllo da parte di Arianna.

Uomini e Donne over, Maria De Filippi perde la pazienza

Ora la dama scopre che non è stato l’sms la causa della rottura, ma l’interesse per Carlotta e rimprovera Marco dicendogli che avrebbe potuto benissimo dirglielo chiaramente. La donna è molto provata, tanto che arriva quasi alle lacrime e Marco non è molto tenero con lei: “Ora io sono qui per Carlotta e non per te che ormai sei passato” e le spiega le sue ragioni. Parte l’applauso del pubblico che sembra apprezzare il comportamento di Marco, infatti si sente anche un “bravo”.

Maria De Filippi, invece, non apprezza per niente e lo fa presto notare: “Ma perché ‘bravo’, scusate?” e poi continua: “Di fronte al fatto che una ragazza si senta presa in giro, è legittimo che lei si senta presa in giro per le attenzioni che lui le ha rivolto, che adesso voi gli dite ‘bravo’, io non capisco, stava quasi per piangere“. Poi se la prende con Marco che sembra infastidito da questa reazione e gli fa presente che Arianna non si è inventata una storia, ma dopo i messaggi che si sono scambiati ha pensato che la questione potesse diventare più seria, concludendo: “L’applauso perché una sta male, io non lo capisco!“.

Maria poi si rivolge alla Galgani: “Anche tu Gemma, sempre attaccata all’amore, questa sta per piangere e tu applaudi?!“. Lei cerca di spiegare la sua reazione dicendo che l’intervento di Arianna le sembrava inopportuno vista la relazione con Carlotta. Ma qui Maria non demorde e precisa che ha detto ciò che ha detto perché solo ora ha capito che la causa della chiusura tra lei e Marco è stata Carlotta.