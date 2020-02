U&D over, Gemma chiude con Emanuele e lui sbotta: "Vuoi un uomo da comandare"

Gemma Galgani, la più famosa dama del trono over di “Uomini e Donne“, ha deciso di chiudere con Emanuele, il cavaliere che era arrivato da poco in trasmissione per conoscerla. Gemma aveva accettato la sua corte, ma nella puntata dell’11 febbraio ha deciso di interrompere tutto, dopo essere uscita con lui.

Le motivazioni di Gemma non convincono molto, la dama cerca di spiegare che l’approccio fisico – un bacio definito “umido” a metà tra quello a stampo e quello passionale – non le ha fatto sentire le emozioni giuste e ha definito il modo di rapportarsi di Emanuele nei momenti più intimi, troppo “militare“.

Uomini e Donne over, Emanuele parla chiaro con Gemma

Il cavaliere, dal canto suo, sembra accettare la decisione di Gemma anche se ammette che alcune cose non sono chiare. Della stessa opinione sono gli opinionisti, soprattutto la Cipollari ribadisce con forza che alla Galgani, Emanuele non sia mai piaciuto e non capisce perché ha accettato di uscire con lui.

A questo punto l’uomo sbotta e confessa il suo reale pensiero e cioè che a Gemma piaccia un uomo da dominare e comandare a bacchetta, dal momento che ha capito che con lui questo atteggiamento non era possibile, ha deciso di chiudere la loro storia. Questa teoria raccoglie il consenso del pubblico che lo applaude entusiasta. Poi si alza dalla sedia, Maria gli chiede con chi vuole ballare e lui fa il nome di Antonella, l’ex conoscenza di Jean Pierre, che poco prima aveva puntualizzato il fatto che la Galgani davanti ad un uomo che era disponibile ad un approccio anche fisico, si era tirata indietro, accusandola di avere spesso un comportamento contraddittorio.

Finito il ballo, poi, Gemma dichiara di essere rimasta delusa dal fatto che Emanuele non l’abbia scelta per un ultimo ballo insieme. Il cavaliere non si controlla ed esplode: “Non sono un burattino” e spiega che dal momento che la loro conoscenza è terminata non vedeva per quale motivo doveva chiederle un ballo. Anche qui il pubblico è dalla sua parte. Sembra proprio che Emanuele piaccia anche agli opinionisti che, dopo questa sua uscita, hanno sottolineato di pensarla come lui.