Uomini e Donne over del 30 gennaio, l’emozione di Gemma Galgani: "Una seconda casa per me"

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne“, onda oggi 30 gennaio dalle ore 14.45 su Canale 5, Gemma Galgani vivrà un momento di forte emozione. Ricordiamo che Tina Cipollari l’aveva accusata, nelle puntate precedenti, di essere ricorsa a interventi estetici.

Lei aveva negato fortemente di essersi mai sottoposta a tali interventi, anzi rivela di averli rifiutati quando le avevano regalato un nuovo sorriso nella trasmissione di Simona Ventura. Tina non si è arresa e ha richiesto a gran voce che fossero mandati in onda i filmati dell’entrata di Gemma Galgani in studio per la prima volta.

Tina chiede e la redazione esaudisce i suoi desideri, così si vedrà il filmato della prima puntata di Gemma Galgani, quando si sedette in centro studio per la prima volta e si presentò: “Saluto innanzi tutto il pubblico e tutti quanti, le signore” , (rivolgendosi agli opinionisti e alle donne che all’inizio del trono over si sedevano vicino a loro n.d.r.).

Uomini e Donne over, Gemma Galgani si commuove

L’espressione di Gemma la dice lunga sul suo stato emotivo, infatti da lì a poco si è lasciata andare ad un pianto commosso. Invece Tina non cede e non si fa commuovere, anche in questo momento così delicato per la dama torinese, affonda: “L’immagine che appare lì è quella di oggi?” chiede al pubblico e quando riceve una risposta negativa, continua per la sua strada: “Quindi è palese che ha fatto dei ritocchi!!!”. Poi precisa che questi ritocchini non sono serviti a nulla: “Perché oggi è pure peggiorata!“.

Ma Gemma sembra non ascoltarla più e con aria trasognante guarda la sua immagine sul maxi schermo. Maria si accorge della sua commozione, ma Tina non sembra voler intenerirsi: “Piange per cosa, vorrei sapere perché piange adesso!?” chiede visibilmente scocciata.

“Mi emoziona perché è stata la prima puntata, ho fatto tanti anni qui, che per me è diventata una seconda casa. Ci sono state tante emozioni grandissime“. Il pubblico applaude, ma la Cipollari non è assolutamente empatica con lei e, in sottofondo, rimbrotta ironica: “Certo, poverina, ma quanto è cattiva Tina che l’attacca!!! Che finta! Tutto finto!“, conclude convinta.