U&D over, anticipazioni: Barbara offende Gianni, lui la smaschera e lei piange. Gemma e i baci del passato

La registrazione del trono over di “Uomini e Donne” parte come di consueto con lo sfogo di Gemma Galgani che, ancora una volta, esterna il suo malcontento per le continue offese di Tina. La Galgani è talmente contrariata che si scioglie in un pianto sconsolato.

Una volta tornati in studio, la Cipollari porta in scena la cartina dell’Italia che documenta gli amori passati della dama torinese, posizionandoli nell’esatta Regione di origine. Tina fa notare che Gemma non ha perso tempo in trasmissione, e si è lasciata una lunga scia di baci dietro sé, ma la Galgani non è per niente d’accordo con queste affermazioni e inizia a staccare le foto dei suoi ex cavalieri che non ha mai baciato.

Allora Tina passa al contrattacco e chiede a Maria se fosse possibile contattare questi uomini per chiedere conferma. La De Filippi fa entrare due corteggiatori arrivati per Gemma e lei decide di iniziare la conoscenza con loro. Anche per Valentina Autiero arrivano 3 uomini, 2 dei quali rimarranno in trasmissione.

Uomini e Donne over, Barbara De Santi smascherata da Gianni Sperti

E’ la volta di Barbara De Santi, anche lei alle prese con un nuovo cavaliere. Anche per lui la risposta è affermativa e qui subentra il commento di Gianni che chiede alla dama se la decisione di tenerlo l’ha presa perché è un bel ragazzo oppure perché: “Abita in Svizzera e fa il brocker”.

Questa insinuazione infastidisce molto la De Santi che risponde per le rime: “Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro“. Sperti a questo punto si sente tirato in causa, per lui il riferimento al suo matrimonio con Paola Barale è più che evidente. Ricordiamo infatti che poco tempo fa proprio la Barale, ospite della trasmissione “Live – Non è la D’Urso” aveva dichiarato che la decisione di non avere figli con Gianni era stata presa in considerazione del fatto che lavorava solo lei.

Barbara afferma decisa che non si stava riferendo a lui, ma Sperti tira fuori l’asso nella manica e rivela di avere delle prove che confermerebbero i suoi sospetti: lo screenshot di un commento che Barbara ha scritto su Instagram nei giorni passati in risposta ad una follower. Davanti all’evidenza la De Santi non può fare altro che chiedere scusa a Gianni e, pentita per quel gesto, si mette anche a piangere. La sua giustificazione è che pensava di scrivere in una chat privata e non in pubblico.

Anche per Marcello arrivano due donne, una di 39 anni e l’altra di 50, le tiene entrambe e per lui piovono critiche per la grande differenza di età. Al centro poi si siedono Marco e Carlotta – la vocalist emiliana – che continuano a vedersi e in un filmato si vedono i due scambiarsi un bacio. Dopo aver visto il video, Arianna fa una sfuriata perché Marco è stato a casa sua e ha conosciuto suo figlio, anche se come amico. L’uomo le ha detto parole importanti come “tu sei nel mio cuore“, e non si capacita di come ora possa uscire con Carlotta.

Per quanto riguarda Armando Incarnato, chiude con la dama con la quale stava uscendo e ha già messo gli occhi su una new entry della trasmissione, Valentina. Gianni dice che aveva previsto questo interesse per la ragazza e cerca di demotivare il napoletano facendogli notare che alla nuova Valentina piacciono gli uomini biondi con gli occhi chiari, quindi lui perde già in partenza.