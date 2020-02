"Uomini e Donne over" anticipazioni 13 febbraio, il pianto di Ida e la provocazione di Gemma: "E’ tutta roba mia"

Il trono over di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi 13 febbraio su Canale 5 alle 14.45, vedrà le dame del parterre impegnate in una sfilata dal titolo “Stasera mi dirai di sì“, durante cui ci sarà modo di assistere a scontri e momenti di tensione tra i protagonisti del programma.

Sarà presente anche Ida Platano che sfilerà con un abito rosa antico e inviterà sulla passerella Gianni Sperti, solo dopo si capirà il suo gesto, forse una richiesta di aiuto in un momento non proprio roseo per lei. Al momento della registrazione, infatti, tra Ida e Riccardo aleggiava un’aria di crisi tanto che alla domanda di Maria De Filippi: “Come stai, Ida?” e lei risponde: “Un’altra domanda Maria?” facendo intendere che ci sia qualche problema.

Cosa che sarà palese da lì a poco, quando si lascerà andare alle lacrime. I fan della coppia però potranno dormire sonni tranquilli, infatti nella rivista “Uomini e Donne Magazine” Riccardo e Ida hanno rivelato di aver superato il momento difficile.

Uomini e Donne over, Gemma perde la pazienza con Aurora e Tina

Gianni Sperti critica i voti di Armando e li definisce “non credibili”, mentre Massimiliano e Valentina M. sembrano essere sempre più in sintonia tanto che il cavaliere sale sulla passerella, prendendola in braccio. Tina attaccherà duramente Aurora accusandola di aver mostrato troppo durante la sua sfilata. Anche Gemma attacca la dama e tra le due ci sarà un forte scontro con Aurora che urlerà: “Bella lo dici a tua sorella! Tu sei innamorata solo delle telecamere“.

Infine, sempre la Galgani, perderà di nuovo la pazienza e questa volta con l’opinionista Tina Cipollari. Vedremo la dama torinese alzarsi indispettita, andare davanti a Tina e, con fare provocatorio mettendosi le mani sul petto, urlare con rabbia: “E’ tutta roba mia questa!“. Viene da pensare che la Cipollari possa aver insinuato che sia ricorsa a qualche ritocchino chirurgico, ma per esserne certi dovremo aspettare la messa in onda.