Uomini e Donne over, anticipazioni 12 febbraio: Gemma e Tina litigano, Simonetta e Marcello sorprendono

Uomini e Donne torna mercoledì 12 febbraio 2020 con un nuovo imperdibile appuntamento, dove andranno in onda le vicende legate ai protagonisti del Trono over, vero punto di forza del dating show di Maria De Filippi, che per la stagione 2019-2020 ha fatto registrare ascolti da capogiro, anche grazie alle continue querelle tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

A poche ore dalla conclusione della puntata di martedì 11 febbraio 2020, grazie al sito Witty Tv – interamente dedicato ai programmi di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo – sono stati svelati alcuni momenti topici della nuova puntata del celebre programma in quota Mediaset, che anche oggi assicurerà nuovi colpi di scena.

Gemma e Tina ai ferri corti

Il nuovo RVM mandato in onda su Witty e Mediaset Play rivela di un aspro ed acceso scontro tra la bionda e caustica opinionista Tina Cipollari e la dama torinese, unica vera protagonista – ormai da un decennio – del parterre femminile. La decisione di Gemma di chiudere la frequentazione con Emanuele ha fatto andare su tutte le furie l’opinionista, che torna all’attacco.

“Tu hai esposto dei problemi, hai parlato di questa relazione che non può esserci niente perché non hai avuto questo trasposto” – dice la Cipollari, per poi aggiungere – “Ma adesso cosa vuoi da questo uomo cosa pretendi? Volevi ballare anche con lui? Ma tu quando parli ragioni?“. Dopo aver parlato di Gemma e Emanuele, si passerà quindi a Marcello e Simonetta.

Come sappiamo il cavaliere ha già incassato il benservito sia dalla Galgani che da Barbara De Santi, che nelle precedenti puntate è stata perfino protagonista del lancio di biscotti e di una scarpa contro il cavaliere. Dal racconto fatto in studio si apprende che Simonetta ha decisamente cambiato opinione sul romano, reputandolo ora un uomo interessante, con cui vuole approfondire la conoscenza. Ci saranno di mezzo le due Porsche di proprietà del cavaliere? I telespettatori si domandano ora come sarà la nuova “strana” coppia?

Tina e Gianni si sorprendono molto per questo improvviso interesse delle dame nei confronti di Marcello, tanto che la Cipollari caustica ha rinominato il cavaliere: “Marcello sette bellezze“.