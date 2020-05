Uomini e Donne, Maria De Filippi smonta Gemma Galgani: "Stai perdendo la testa"

Gemma Galgani continua a far notizia, stavolta non per le sue inenarrabili gag comiche con Tina Cipollari, bensì per aver accettato di essere corteggiata da un ragazzo tanto più giovane di lei, precisamente 44 anni più giovane, di nome Nicola Vivarelli. Una novità che sta riportando in alto gli ascolti di Uomini e Donne, che nella versione virtuale era sceso al 9% di share.

Nella scorsa puntata del popolare dating show, andata in onda il 5 maggio 2020 alle 14,45 su Canale 5, la dama è apparsa molto presa da questo nuovo corteggiatore, tanto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi, che senza tanti giri di parole ha cercato di far mantenere i piedi per terra alla Galgani, ricordandole di non andare troppo veloce.

Maria De Filippi dà un consiglio a Gemma Galgani

Gli affezionati del trono over sanno bene che Gemma è stata in passato spesso vittima della sua stessa fretta durante le prime fasi di conoscenza con i suoi spasimanti, tra le ultime massime delusioni della dama ricordiamo infatti il cavaliere napoletano Juan Luis Ciano, che le attribuiva questa eccessiva velocità nell’innamorarsi, non dando così al partner il tempo necessario per capire i propri sentimenti e vivere la storia.

Anche stavolta la dama torinese di Uomini e Donne sembra aver perso la testa troppo velocemente per il suo giovane corteggiatore 26enne, l’ufficiale della Marina mercantile che ha fatto breccia nel cuore della dama tramite dei messaggi via chat. Le buone intenzioni di Nicola non hanno però convinto l’opinionista Tina Cipollari, che ha invitato il cavaliere a vergognarsi di corteggiare una donna che potrebbe essere sua nonna.

Sono tante le dame che sono andate contro il cavaliere, mettendo in guardia la collega di parterre, ma Gemma sembra determinata più che mai a portare avanti questa conoscenza, ma anche la De Filippi ha deciso di scendere in campo per ricordare alla dama che rischia di fare il passo più lungo della gamba.Nel corso dell’ultima puntata infatti la conduttrice ha detto a Gemma: “Tu stai perdendo pian piano la testa, però! Ti vedo felice, eh! Con calma, Gemma, con calma!“.

Gemma sembra però non aver dato tanto ascolto alle parole della De Filippi, e a darle forza c’è il cavaliere che non accetta tutte queste critiche, in tal senso le sue parole: “Lasciateci godere la nostra conoscenza. Perché dovete giudicare se un ragazzo di 26 anni vuole conoscere una persona più grande? Io ho spiegato le motivazioni… Perché finora non sono riuscito a trovare una ragazza“.